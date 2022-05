Cómo silenciar automáticamente un Apple Watch cuando llegas a casa o el trabajo

Seguro que en más de una ocasión tu reloj Apple Watch te ha jugado una mala pasada cuando estás en el trabajo, ya que ha sonado debido a la llegada de una notificación. Y, esto, no era precisamente lo que querías. Si deseas evitarlo, existe una forma de conseguirlo sin que tengas que hacer prácticamente nada cada vez que entres por la puerta de la oficina. Te mostramos cómo establecer la configuración necesaria.

Para lograr lo que hemos comentado, lo que se tiene que hacer es combinar las opciones de localización que ofrece el wearable de Apple junto con la función Atajos. Esta no es de las más utilizadas para los que tienen uno de los relojes inteligentes de la compañía de Cupertino, pero la verdad es que ofrece una excelente cantidad de opciones de uso, y por ello es bueno conocer toda su potencia (que no es precisamente poca).

Los pasos a dar en tu Apple Watch

Lo recomendable es que en cada ubicación en la que deseas que deje de emitir sonido alguno (o vibración) el dispositivo realice la acción que vamos a configurar a continuación. No te preocupes, solo tendrás que establecerla una vez, por lo que no creas que vas a tener que estar liado con el smartwatch constantemente, ni mucho menos. Esto es lo que debes hacer:

Abre la aplicación Atajos en el iPhone que tienes sincronizado con el reloj inteligente.

Una vez que veas sus opciones, debes seleccionar Automatización y, a continuación, pulsa en Crear automatización personal para establecer la configuración necesaria.

Ahora, debes pulsar en ‘+’ de la zona superior de la pantalla y, entre las opciones que ves ahora, debes elegir Crear automatización personal. Sí, es algo redundante, pero es lo que hay…

Selecciona Llegar y, luego, Seleccionar que hay justo al lado de Ubicación (puede elegir la deseada, por lo que no debes estar en ella para poder completar el proceso).

Confirma la acción y haz lo propio en Siguiente. Ahora llega el momento de dar uso a Añadir acción y debes elegir el smartwatch que tienes -puedes utilizar el buscador existente-. Hecho esto, establece Ajustar el modo silencio para que se realice la acción en cuestión.

Confirma que se tiene elegido Sí y, debes dar uso a Siguiente y luego a OK para dejar todo bien establecido.

Has acabado.

Pexels

Evidentemente, si en algún momento quieres revertir lo que has hecho, simplemente tienes que acceder a los Atajos del Apple Watch y eliminar la acción configurada que ya no es necesaria (por ejemplo, si cambias de trabajo). Por lo tanto, lo que haces no es nada definitivo y, por el contrario, lo que sí resulta es bastante útil.