Cómo leer los mensajes de los chats en WhatsApp sin que nadie lo sepa

Una de las cosas que se desean hacer muchas veces cuando se recibe un mensaje en WhatsApp es leerlo, pero que la otra persona no sepa que lo has hecho. Esto es posible conseguirlo, ya que hay un interesante truco para lograrlo que no muchos conocen y que lo mostramos a continuación.

Es cierto que algunos recurren al uso de las notificaciones para hacer esto, pero no es la opción más útil posible -debido a que si el mensaje tiene más de tres líneas este no se puede leer por completo-. Incluso, otros lo que hacen es poner el Modo avión para acometer la lectura, pero el funcionamiento de esto no siempre es positivo (ya que en muchas opciones se marca como leído el texto o imagen una vez que se restaura la conexión a Internet). Por suerte, existe otra opción que es mucho más eficiente.

Lee los mensajes en WhatsApp sin dejar rastro

Una de las primeras cosas que tienes que saber es que los pasos que te vamos a indicar se pueden realizar con los terminales que tienen sistema operativo Android, ya que con iOS es más que posible que no consigas el efecto deseado. Además, todo es completamente seguro, lo que se debe a que no tienes que instalar nada en el smartphone… lo que siempre es positivo.

La herramienta que tienes que aprovechar para leer los mensajes sin que nadie lo sepa en WhatsApp es utilizar el widget que se incluye. Sorprendente, ¿verdad? Esto es lo que tienes que hacer para darle uso de forma habitual:

Busca un espacio libre en la pantalla inicial del teléfono y pulsa de forma continuada allí.

Aparecen diferentes opciones en la zona inferior (en algunos modelos pueden estar colocados en otra posición). Selecciona Widgets.

Busca el propio de WhatsApp, tendrás que desplazarte hacia abajo un poco, ya que muchas aplicaciones ofrecen este tipo de contenidos para el sistema operativo.

Cuando localices el que necesitas, pulsa en él para colocarlo en un lugar de la pantalla del terminal y, entonces, comprobarás que puedes ver los nuevos mensajes que te llegan sin que tengas que hacer nada (ni abrir la aplicación).

Habrás finalizado.

Al hacer esto pude leer los mensajes que llegan, por completo, y como no accedes a la aplicación en cuestión, no apareces en línea -y no se marca nada como si lo hubieras leído-. Por lo tanto, es una excelente posibilidad para utilizar WhatsApp de forma segura y quizá evites algún problema con amigos o familiares.