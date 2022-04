Instagram prueba cambios al mostrar contenidos por hashtag, y no te gustará

Actualmente, Instagram está en un proceso de cambios bastante importantes, como demuestra que tiene intención de cambiar el algoritmo que utiliza para mostrar información e, incluso, al variar la forma que se trabaja con los hashtags. Pues bien, se acaba de conocer una nueva opción que está probando y que puede no ser del agrado de muchos.

Está meridianamente claro que Instagram desea tener un control más concreto de lo que visualizan los usuarios que tiene, y por ello va a potencia el uso de su algoritmo en todos los apartados que le sea posible (en principio, para conseguir una mejor experiencia de uso…). El caso es que se está probando un cambio bastante relevante en las búsquedas que se realizarán en la red social.

Qué planea hacer Instagram

Pues la idea que tiene la compañía es modificar los resultados que se obtienen cuando se ejecuta una búsqueda basada en los hashtags (que se han convertido en una herramienta muy útil tanto por ser una manera de encontrar exactamente lo que se desea como por conseguir una mayor visibilidad por parte de los creadores). Es decir, que no hablamos de algo precisamente menor, ya que prácticamente todos los que utilizan Instagram usan esta funcionalidad.

Hasta la fecha los resultados se mostraban en tres pestañas, algo que podría cambiar para quedarse en dos. ¿Y cuál es la que desaparecerá? Pues la única que no puede controlar: Recientes. Aquí se mostraban los contenidos por orden de publicación, sin tener en cuenta nada más que este parámetro… por lo que el filtrado adicional es prácticamente imposible. El caso es que ahora solo se verá Top y Reels.

Además, se ha indicado que lo que se mostrará en lo que queda a partir de ahora usará más el nuevo algoritmo de Integran para conseguir “contenido que se reciente y más destacables para el usuario”. Y este último parámetro es el clave, ya que será el propio proceso interno de la red social el que determinará lo es o no es relevante. Por lo tanto, los creadores y usuarios no tendrán una forma sencilla al buscar contenidos multimedia que no esté filtrado por un algoritmo que, eso sí, se indica que favorecerá mucho más a todo lo que sea único en la plataforma.

Th Verge

Es una opción que está en prueba

Por suerte, todo esto que comentamos puede que no sea una realidad nunca, ya que está en proceso de prueba en los terminales de algunos usuarios. Si el funcionamiento es del agrado de Instagram -que lo normal es que la respuesta sea afirmativa-, lo más probable es que los cambios que hemos comentado acaben implementándose para todos. Y, entonces, solo las quejas continuadas de la comunicada podrían conseguir que se dé marcha atrás (algo, por otro lado, que no sería la primera vez que ocurre).