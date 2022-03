Apple prepara un nuevo Force Touch, que será más pequeño y preciso

Por sorpresa se ha conocido que Apple estaría preparando un cambio en la tecnología Force Touch que se utilizaba en sus dispositivos para reconocer pulsaciones y realizar acciones por ello. Lo cierto es que esto no era algo que se esperaba, pero por lo que parece los de Cupertino tiene bastante avanzado el trabajo y, seguro, que son buenas noticias.

Si todo esto se confirma, supondría el regreso de este desarrollo que evidentemente se denominaría 3D Touch, tal y como ocurría la última vez que fue integrado en alguno de los productos de Apple. Esto podría significar que la firma abandona Haptic Touch, algo que no sería una gran sorpresa debido a que en algunas ocasiones su funcionamiento no era el mejor posible (aunque no es descartable que ambas opciones puedan convivir en los productos del fabricante).

Una patente marca el camino de Apple

Esto es lo que se ha descubierto y hace pensar que la empresa norteamericana tiene la intención de traer de vuelta a la tecnología de la que hablamos y que, evidentemente, tendría mejoras importantes a lo que existía hace un tiempo. Y, para conseguirlo, lo que se hará es utilizar fluidos microelectromecánicos que ofrecerían un comportamiento mucho mejor.

Con ellos, se optimizaría de forma significativa el reconocimiento de la fuerza que se realiza en la presión para poder realizar diferentes acciones según sea esta. Aparte, hay algo que será especialmente interesante: se podrá integrar el sensor Force Touch en lugares mucho más pequeños, lo que le haría perfecto para muchos de los dispositivos que tiene Apple en el mercado -por muy reducido que sea el lugar en el que se tiene la intención de implementar este elemento-. Adicionalmente, según la fuente de la información, también ofrecen una mayor durabilidad.

Pexels

En qué productos se podría utilizar

Lo más lógico es que en los ordenadores portátiles sea una opción muy empleada, en especial en los touchpad para poder acceder a diferentes opciones del sistema operativo dependiendo de la presión que se ejerce. Además, todo hace pensar que el nuevo Force Touch estará presente en el botón lateral de los Apple Watch y, posiblemente, en los AirPods para optimizar todo lo que tiene que ver con la gestión de las reproducciones. Curiosamente, donde puede ser que no llegue este elemento, al menos por el momento, en los iPhone y los iPad que están por llegar a corto plazo.

Bien es cierto que algunas patentes que tienen las compañías no llegan al mercado, pero esta sí que es muy posible que pueda ser una buena posibilidad debido a que el nuevo Force Touch será bastante económico de fabricar e integrar (y sus funcionalidades son más que suficientes para ser completamente convincentes).