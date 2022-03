Xiaomi lanza un nuevo libro electrónico, ¿es mejor que los Kindle?

El mercado de los libros electrónicos está gobernado con puño de hierro por Amazon. Pero esto no quiere decir que otras compañías no peleen por hacerse con parte del pastel, y un ejemplo de lo que decimos es Xiaomi, que es de los fabricantes que no tienen límites. Acaba de anunciar un nuevo modelo que es una opción de lo más llamativa y que puede ponerle las cosas complicadas a los Kindle.

El modelo del que hablamos es el Xiaomi Electronic Paper Book Pro II, que es un dispositivo que cuenta con una pantalla de 7,8 pulgadas, bastante grande, hay todo que decirlo, que cuenta con luz para que se pueda utilizar el dispositivo cuando no hay luz en la habitación (dispone de nada menos que 24 niveles para elegir). Su panel de tinta electrónica tiene una resolución de 300 puntos por pulgadas, lo que asegura una excelente definición en las letras que se ven.

Buenas prestaciones en este Xiaomi

Teniendo en cuenta que pese al tamaño de la pantalla antes mencionado, este eReader tiene un peso de solo 250 gramos y un grosor de siete milímetros, lo que asegura una muy buena usabilidad, hay que destacar que en lo referente a la autonomía este es un dispositivo que nada tiene que enviar a cualquiera de los que hay actualmente a la venta, ya que el fabricante asegura que se puede llegar a las seis semanas. Una cifra magnífica que se consigue debido a que cuenta con una batería de 3.200 mAh.

Xiaomi

En lo que tiene que ver con el hardware integrado, cabe destacar que Xiaomi ha elegido componentes que ofrecen una potencia fuera de toda duda para un libro electrónico. Así, en su interior encontrarás un procesador de cuatro núcleos y 2 GB de RAM. Por lo tanto, la lectura siempre es fluida y nada de sufrir retardos. Aparte, el almacenamiento interno es de treinta y dos gigas, más que suficiente para llevar miles de libros guardados para que siempre tengas algo que leer. ¿Y para qué es necesario este despliegue? Puesto que el sistema operativo integrado es Android 11, por lo que la flexibilidad del Xiaomi Electronic Paper Book Pro II es excelente.

Precio de este libro electrónico

Primero queremos destacar que este es un modelo que cuenta con WiFi para poder acceder a la nube (aparte de contar con Bluetooth y puerto USB). Además, en lo que tiene que ver con la compatibilidad con tipos de archivos, no tendrás problemas con los PDF, ePub, e, incluso, con los DOC. El precio de puesta a la venta de este Xiaomi Electronic Paper Book Pro II es de unos 185 euros al cambio, lo que no está nada mal y se espera que en breve se ponga a la venta fuera de China.