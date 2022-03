Honor lanza los auriculares Earbuds 3 Pro que permiten saber si tienes fiebre

La compañía Honor acaba de anunciar unos nuevos auriculares que llegan al mercado como una opción que tiene la intención de ponerle las cosas difíciles a los Apple AirPods. Las características principales que tienen le hacen ser diferencial y una opción de compra que se tiene que valorar siempre.

El dispositivo en concreto son los Honor Earbuds 3 Pro, un accesorio que no utiliza cable alguno al utilizarlo, ya que para todo da uso a tecnología Bluetooth. Esto asegura una excelente compatibilidad y, a la vez, que no tendrás problemas de sincronización debido a que son True Wireless (algo que también asegura que no hay pérdida de información cuando se recibe la música desde un teléfono o tablet).

En lo que tiene que ver con la calidad de sonido, hay buenas noticias. Por un lado, cuentan con un diafragma bastante grande, lo que se combina a la perfección con un tweeter de cerámica para que la distorsión sea inexistente. Aparte, estos cascos cuentan con cancelación activa de ruido, por lo que si la activas no te molestará ni un coche que pase por tu lado o la televisión que se tiene puesta en el salón de casa. Por cierto, que la gestión de frecuencia es fantástica -va desde los 20 a los 20.000 Hz- lo que hace válido a este producto para disfrutar de todo tipo de contenidos.

Un detalle que es completamente diferencial

Este no es otro que la inclusión de los sensores necesarios para poder medir la temperatura corporal. Así, puede saber de una forma bastante precisa si tienes fiebre (algo que siempre es beneficioso para conocer si se está enfermo). Además, el rango de medida es excelente, ya que tiene una variación de solo 0,3 grados Celsius, por lo que hablamos de una fiabilidad notable. La verdad es que esta es una característica de lo más llamativa.

Tampoco desentonan los Honor Earbuds 3 Pro en el apartado de la autonomía. Por un lado, incluyen una batería más que suficiente tanto en los propios auriculares como en la funda de transporte para que consigas pasar un día entero sin tener que enchufar el dispositivo a la corriente. Por otro lado, hay que destacar que este es un accesorio que cuenta con carga rápida, concretamente la llamada 5C, por lo que se reduce prácticamente a la mitad el tiempo necesario para pasar de 0 a 100%.

Un precio que te encantará en estos Honor

En un primer momento, los Honor Earbuds 3 Pro se ponen a la venta este mismo mes en China, llegando luego a otros mercados como por ejemplo el español. Lo que se tiene que pagar para conseguir estos auriculares es bastante atractivo, ya que según ha anunciado la propia firma, su precio se queda en solo 199 euros. Una cifra de lo más interesante y que lo posiciona bien en el mercado.