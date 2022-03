Cómo enviar la pantalla de tu iPhone a la tele sin utilizar cables

Puede ser que tengas la necesidad de enviar el contenido de la pantalla de tu iPhone a alguna de las teles que tienes en casa. Si no tiene un Chromecast o un reproductor Apple TV, es posible que pienses que esto no es posible. No es así, ya que existe una opción que te permitirá conseguirlo son poner cable alguno por medio.

La opción es dar uso a una tecnología que, de forma similar a la que incluyen los terminales de Samsung o Sony, permite comunicar el smartphone de manera inalámbrica con la Smart TV. Esta tecnología se llama AirPlay 2, que está disponible en los iPhone del año 2018 o posteriores. Por lo tanto, no tienes que recurrir a un accesorio adicional para lograr ver en una pantalla grande lo que se reproduce en el móvil.

Evidentemente, uno de los pasos previos que debes dar, antes de hacer nada, es comprobar que el televisor que tienes en casa es compatible con la tecnología antes mencionada. Por suerte, desde hace varios años esto lo ofrece un buen número de TV, por lo que es muy posible que tengas suerte.

Cómo realizar el envío de forma inalámbrica

Lo que tienes que hacer es seguir los pasos que indicamos a continuación y, verificarás que es muy sencillo completar el proceso que ofrece una excelente estabilidad. Esto te permitirá, entre otras cosas, poder ver mucho más grandes las fotos que tienes en el iPhone e, incluso, los vídeos que grabaste en las últimas vacaciones.

Lo primero que tienes que hacer es comprobar que tanto la tele como el teléfono están en la misma red inalámbrica . Si no es así, tienes que dar este paso debido a que en caso contrario no funcionará el envío.

. Si no es así, tienes que dar este paso debido a que en caso contrario no funcionará el envío. Activa la tecnología AirPlay en el televisor, generalmente está en la Configuración, dentro del apartado General y verás entonces la opción concreta. Puede variar en cada modelo, pero será muy parecido.

en el televisor, generalmente está en la Configuración, dentro del apartado General y verás entonces la opción concreta. Puede variar en cada modelo, pero será muy parecido. Ahora debes realizar la búsqueda de dispositivos compatibles en el iPhone, para lo que tienes que pulsar el icono llamado Screen Mirror (Duplicar pantalla). Debería aparecer la tele que has activado y, entonces, debes pulsar en ella.

(Duplicar pantalla). Debería aparecer la tele que has activado y, entonces, debes pulsar en ella. Si se pida un código de seguridad, que localizarás en la tele para que lo introduzcas en el teléfono. En este momento verás ya el contenido compartido.

de seguridad, que localizarás en la tele para que lo introduzcas en el teléfono. En este momento verás ya el contenido compartido. Hecho esto, has terminado.

Pixabay

Es importante indicar que si deseas cortar la transmisión lo que tienes que hacer es arrastrar desde la parte superior derecha de la pantalla del iPhone hacia abajo. Aparecerá el centro de control del terminal y, ahí, debes elegir Duplicar pantalla. Aquí simplemente tienes que pulsar en la opción llamada Detener. Así de sencillo es todo. La verdad es que esta posibilidad es excelente y algo que debes tener en cuenta a la hora de comprarte una Smart TV si eres dueño de un teléfono de Apple.