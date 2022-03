¿Harto de alguien en Instagram? Olvídalo sin tener que bloquearlo

Seguro que en alguna ocasión viendo la deriva que toma algún usuario al que sigues en Instagram te han dado ganas de no saber de él… al menos por una temporada. Pues bien, debes saber que en la aplicación existen las herramientas necesarias para conseguirlo sin tener que hacer el siempre temido "Unfollow".

Esta posibilidad es de lo más interesante, ya que lo que consigues es que toda la actividad del usuario en cuestión pase desapercibida para ti, lo que significa que no verás nada de lo que publica ni ninguna otra acción que realice (como por ejemplo si te manda un mensaje o si sigue a alguien). Por lo tanto, nada de notificaciones de esa persona o empresa durante el tiempo que tú desees. Sin duda, una gran opción de control en esta red social que tiene en las imágenes y vídeos su razón de ser.

Así puedes tomarte un descanso en Instagram

La opción de la que hablamos se denomina Silenciar, y no está precisamente en un sitio muy oculto… pero son muchos que no conocen su existencia. Para lograr el objetivo lo que tienes que hacer es entrar en la página del perfil en cuestión, algo que puedes conseguir pulsando en el nombre correspondiente en la línea de tiempo de tu usuario o, en su defecto, ejecutando una búsqueda utilizando el icono con forma de lupa que en la cinta inferior de Instagram.

En la pantalla que aparece ahora en el terminal, debes elegir el primer cuadro que hay en la zona izquierda, donde puedes ver que estás siguiendo al perfil en cuestión. Pulsa en él y aparecerán ahora una buena cantidad de opciones en el equipo. Verás que una de ellas es Silenciar. Si la utilizas, te permite seleccionar lo que no deseas recibir: Publicaciones e Historias. Usa el deslizado de cada una para activarlo o no.

A partir de este momento, la configuración que has establecido tendrá efecto y, por lo tanto, hasta que indiques lo contrario no tendrás noticias de los contenidos que has silenciado. Así de sencillo es todo.

Ve un paso más allá: ejecuta un "Unfollow"

Si lo que hemos indicado te parece poco, puedes tomar la determinación de dejar de seguir un perfil, sea el que sea. Para conseguirlo, tienes que dar los mismos pasos que hemos mostrado antes, pero en vez de elegir Silenciar en el menú, tienes que utilizar la opción Dejar de seguir. Si confirmas la acción, de forma inmediata se ejecutará y de esta forma nunca más volverá a tener noticias de ese usuario a no ser que decidas retomar la comunicación otra vez.

De nuevo, no hay nada complicado y, lo cierto, es que Instagram tiene bien pensado todo lo que tiene que ver con las restricciones y gestión de perfiles.