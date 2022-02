Actualiza ahora mismo tu iPhone para cerrar un problema grave de seguridad

En los últimos días os hemos contado los problemas que acechaban a los iPhone y iPad por culpa de un agujero de seguridad importante de Safari. Uno que desde la propia Apple no han querido valorar el alcance de lo explotado que ha sido, y que simplemente se han limitado ahora a cerrar a través de un parche de urgencia. El que nos trae la versión 15.3.1 de iOS.

Y ya os avanzamos que no deben ser tan buenas noticias cuando en pleno trabajo por lanzar iOS 15.4 los norteamericanos no han podido esperarse a la publicación de esa versión y han tenido que aparecer con una actualización de entreguerras de apenas 255MB. Es decir, que se lanza enfocada en bloquear ese peligro que tenía que ver con Safari y su WebKit, que no es todo lo seguro que debería.

Instaladla ahora mismo

Como os decimos, no esperéis de Apple un mensaje de urgencia sobre la necesidad de instalar esta actualización lo más rápido posible, pero sus movimientos y gestos por querer evitar problemas le delatan. Así que para aplicarla ahora mismo, podéis ir a los "Ajustes" del teléfono, a continuación elegir la opción "General" y, finalmente, tocar sobre "Actualización de software". El smartphone (o el tablet) buscará en los servidores esa versión 15.3.1 y cuando la detecte, solo tenéis que pulsar en "Instalar" para que dé comienzo el proceso de descarga.

Nueva actualización iOS 15.3.1 de Apple.

La referencia a que este parche soluciona la vulnerabilidad de WebKit aparece en las primeras líneas del enlace de actualización, al pulsar sobre él, porque en la descripción que recibimos en la pantalla del iPhone la descripción es bastante vaga y apenas da una idea de su importancia. Eso sí, una vez llegamos a esa página con toda la información, es posible leer que este update está disponible "para iPhone 6s y posterior, iPad Pro (todos los modelos), iPad Air 2 y posterior, iPad de 5.ª generación y posterior, iPad mini 4 y posterior, y iPod touch (7.º generación)".

En la parte del impacto, nos recuerda que este parche evita el "procesamiento de contenido web creado con fines malintencionados [que] puede conducir a la ejecución de código arbitrario. Apple tiene conocimiento de un informe que indica que este problema puede haber sido explotado activamente". Es decir, que pueden haber sido millones los usuarios que han visto comprometida la seguridad de sus dispositivos. Así que ni lo dudéis, actualizad ahora mismo todos vuestros dispositivos.