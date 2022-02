La UPSJ tilda de "promesas vacías" el acuerdo del Ministerio de Justicia con el Colegio de letrados judiciales

Este jueves se hacía público un principio de acuerdo en el conflicto que mantienen los letrados judiciales con el Ministerio de Justicia. La vuelta a la negociación se escenificaba con una reunión entre el secretario de Estado, Tontxu Rodríguez, y el secretario general para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo, con el presidente del Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLJ), Rafael Lara. El resultado fue un primer pacto para modificar diversos aspectosdel estatuto del cuerpo de letrados y la fijación de un calendario de encuentros para seguir profundizando sobre las reivindicaciones del colectivo.

Sin embargo, a esta reunión no asistieron los representantes de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ), asociación que convocó la huelga el pasado 26 de junio. El acuerdo entre el CNLAJ y el departamento de Pilar Llop les pilló de sorpresa. "UPSJ ha estado en contacto desde hace más de una semana con el CNLAJ, a quienes hemos transmitido nuestra visión de la situación y la necesidad de adoptar medidas. En ningún momento nos manifestaron que estuvieran en contacto con el Ministerio, al revés, nos pidieron que adoptáramos medidas y que se las comunicáramos para poder debatir entre ellos si se adherían", reza la nota que hieron pública el jueves por la noche.

Desde el Colegio Nacional, no obstante, se remarca que "los intereses son comunes y no debemos alejarnos de ellos". Según ha comunicado la asociación, convencida de que la unidad de todos es esencial, "ha dado traslado y confía en que en próximas fechas sean oídas las otras asociaciones". Más aún, agregan, "cuando por la UPSJ se nos comunicó que no había conseguido contactar con el ministerio tras la huelga del día 26, y optaba por solo pedirnos que nos uniéramos a nuevos paros".

En este sentido, el secretario de Estado ha valorado positivamente la reunión y ha invitado a la asociación UPSJ a seguir esta misma vía, ya que “con diálogo se puede llegar a mejoras que, en última instancia, repercuten en un beneficio para toda la sociedad”.

Promesas vacías

Por su parte UPSJ ha reaccionado con una nota de prensa en la que dice que "siempre apoyará medidas que beneficien al cuerpo, aunque se hayan acordado a nuestras espaldas". Sin embargo, después de un primer análisis del acuerdo, lamenta que "ni es beneficioso ni supone nada nuevo". Se trata indican sus responsables, de una continuidad de las medidas ya anunciadas, pero se quejan de que "no hay avances en materia de adecuación salarial ni de negociación colectiva". "Llevamos 13 años de reuniones sin resultado alguno", reprochan. En resumidas cuentas, sentencian, “no se ha logrado absolutamente nada por el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia, más allá de promesas vacías”.

Parece que la asociación no está dispuesta a cambiar de estratagia y posiblemente planteará más movilizaciones a tenor de las palabras con las que finaliza el comunicado: "En todo caso este movimiento del Ministerio nos demuestra la preocupación y nerviosismo de este con las movilizaciones del cuerpo de letrados de la administración de justicia y la necesidad de perseverar en este camino".