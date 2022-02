Spotify seguirá sin tener música HIFI un buen tiempo, ¿sabes cuál es la explicación?

Fue hace prácticamente un año cuando Spotify anunció a bombo y platillo, antes que nadie, que iba a transformar su catálogo para introducir la música sin pérdidas, es decir, la que mantiene la calidad prácticamente de estudio con la que trabajan los artistas cuando crean sus canciones. Un notición que, a medida que fue pasando 2021, se convirtió en una pesada losa para la plataforma.

Ahora, cuando ya deberíamos tener en nuestras manos la música con calidad HIFI dentro de Spotify, en realidad no tenemos nada y los propios directivos de la empresa buscan cómo justificarse ante el zarpazo que han recibido de competidores como Apple Music o Amazon Prime Music. Dos plataformas en streaming que decidieron actualizar todo su catálogo con música sin pérdidas por el mismo precio de una suscripción estándar.

Sin noticias de Spotify

Así las cosas, la promesa de que la calidad HIFI de su música llegaría a finales de 2021 no se ha cumplido y ante semanas de no dar explicaciones, ahora al menos tenemos una. La de Daniel Ek, CEO de la compañía a sus inversores, que desveló que de momento "no sabe cuándo lanzará el soporte de audio HiFi para su aplicación".

The company reported solid increases in the fourth quarter in terms of monthly active users and 180 million premium subscribers, in line with earlier forecasts. (Photo by Stefani Reynolds / AFP) STEFANI REYNOLDS AFP

Pocas explicaciones ofreció al respecto, como queriendo quitarle importancia, aunque más tarde tuvo que contar los problemas con las licencias que estaban sufriendo y provocando ese retraso, aunque también aprovechó para calmar los ánimos y confesar que Spotify se encontraba en un proceso de "diálogo constante" con todos los actores implicados a la hora de lanzar nuevas funciones dentro de la app.

Según Daniel Ek, "muchas de las características de las que hablamos y especialmente las relacionadas con la música terminan en licencias. Así que realmente no puedo anunciar nada específico sobre esto aparte de decir que estamos en constante diálogo con nuestros socios para llevar esto al mercado".

Con lo dicho por el CEO de la compañía queda claro que la música sin pérdidas se ha convertido en el nuevo campo de batalla donde tienen lugar las principales disputas con las otras dos plataformas que les persiguen en la carrera por hacerse con la mayor cantidad de suscriptores. Apple Music y Amazon se encuentran a mucha distancia pero quién sabe si con esta NO llegada de la música sin pérdidas a Spotify, millones de usuarios comenzarán a pensárselo. ¿O tal vez crees que no es todavía ese sonido HIFI razón suficiente para saltar de una plataforma musical a otra?