Google Maps te permitirá utilizar sus ‘códigos plus’ para definir ubicaciones favoritas

Google Maps es nuestra aplicación de referencia cuando queremos situarnos en un mapa, ver dónde estamos, cómo llegar a algún sitio y crear rutas con las que ahorrar tiempo y dinero para gastar menos combustible. Y para algunas de esas funciones, lo que necesita que le indiquemos es cuáles son nuestros lugares favoritos: el trabajo, nuestra casa, el cole de los niños, etc.

Por otro lado, en los últimos años los de Mountain View han ido introduciendo una cosa que han dado en llamar como códigos plus, que son una serie de letras y números que juntos definen una posición GPS única en el mapa del mundo, y se idearon para no tener que memorizar larguísimas direcciones compuestas de calle, número, piso, población, provincia o estado e incluso código postal.

Pronto podrás usarlos en más sitios

Hasta ahora, esos códigos plus estaban disponibles como manera de compartir ubicaciones con otros usuarios: marcamos un punto en el mapa, obtenemos esa combinación de letras y números y lo mandamos a través de un chat de WhatsApp, por ejemplo. El receptor solo tiene que copiarlo, ir a Google Maps, pegarlo en la caja de búsqueda de la parte superior de la pantalla y ver inmediatamente del lugar al que se refiere.

Pues bien, al menos en la India, Google ya permite utilizar ese código plus como manera de memorizar nuestra casa, para no tener que estar escribiendo la dirección completa, de tal forma que la app interpretará de qué punto GPS del mapa se trata sin que nosotros le indiquemos nada. Una forma mucho más sencilla y que puede ser más operativa que la tradicional porque, además, cuenta con una cualidad que en estos tiempos es muy apreciada: la privacidad.

Aunque cualquiera pueda adivinar a qué dirección se corresponde un código plus, de primeras muchos usuarios podrían confundirlo con otro tipo de información o clave, y no caer en que se trata de una ubicación. De esa manera, es posible esquivar la bala de los curiosos que intentan conocer esta información, que gracias a los códigos plus queda camuflada por un formato que normalmente adopta formas como la de "F836+6M".

Estos códigos plus solo acaban de llegar y parecen tener un futuro más que asegurado. No en vano, desde Google afirman que con ellos "las personas pueden recibir entregas, acceder a servicios sociales y de emergencia, o simplemente ayudar a otras personas a encontrarlos”, ya que se comparten más rápidamente.