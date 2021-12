Problemas de iOS 15 con el WiFi

Parece que iOS 15 no termina de solventar del todo los errores que lleva presentando desde que fue lanzado a los iPhone. Sí es cierto que hay muchas nuevas características, y muy interesantes como en FaceTime, o leves pero relevantes cambios en el navegador de origen de Apple, Safari. A pesar de ello, como decimos, hay algunos problemas con fallos en las conexiones que están descontentando a varios usuarios.

Problemas con las actualizaciones de aplicaciones

Y es que uno de los problemas más relevantes está relacionado con una de las funciones básicas ya no en iPhone, sino en todos los teléfonos móviles: hablamos de actualizar las aplicaciones. Muchos usuarios han reportado públicamente que no pueden actualizar las aplicaciones de la App Store por WiFi, aunque sí por datos, pero esto puede suponer un problema por el consumo excesivo de datos que pueda generar.

Es algo que no sucede en todos los modelos de la marca, únicamente en los iPhone 11, iPhone 12 y iPhone 13. Y aunque no le sucede a todo el mundo, sí que supone un verdadero problema para aquellos que no dispongan de tarifas de datos adicionales para poder actualizar las apps vía App Store.

Fallos de red esporádicos

Otro de los principales fallos que se está reportando son fallos de conexión ocasionales. Es decir, que los usuarios del iPhone se encuentran navegando, o descargando cualquier contenido, y de repente, la conexión sufre micro cortes. Por una parte, no supone un gran problema, ya que se tratan de micro cortes que no se alargan en el tiempo y solo duran segundos, pero ciertamente pueden llegar a ser muy incómodos si estamos en una videollamada, descargando algún contenido o viendo alguna serie online.

Y no es problema de tu compañía de WiFi o tarifa de datos móviles, ya que ha quedado patente que se trata de un bug del iPhone que incluso, también se ha reportado en algunas tabletas iPad.

¿Soluciones? Por el momento esperar

Apple lanza las soluciones en cada actualización del sistema, por lo que se espera que en la próxima versión del sistema operativo de Apple iOS 15.2.1 (sin necesidad de ninguna beta), Apple solucione estos problemas urgentemente, ya que aunque no se trata de un error masivo ni supone problemas mayores, sí que puede llegar a resultar incómodo tener un dispositivo nuevo con estos bugs, porque la mayoría de estos problemas se están reportando desde los últimos modelos de iPhone 13, que tienen escasos meses.