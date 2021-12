¿Un portátil con pantalla de 300Hz? LG lo ha hecho realidad

LG ha presentado un hito en forma de portátil gaming. La firma coreana ha anunciado recientemente en Estados Unidos el primer portátil gaming de la compañía, y sus especificaciones no dejan a nadie indiferente: con un procesador Intel Tiger Lake H de 11ª generación, una potentísima gráfica de última generación NVIDIA GeForce RTX 3080 Max-Q, y… Atentos a esto: una pantalla de 300 Hz y sistema de refrigeración por cámara de vapor. Suena increíble, ¿verdad?

En concreto, el modelo se llama LG UltraGear 17G90Q, y viene a conquistar la gama de los portátiles gaming. De hecho, es un nicho en el que LG nunca había participado, aunque sí que vende monitores gaming y ya está altamente especializado en el tema. Es prácticamente un sobremesa pero completamente portable, y con 300 Hz que prácticamente ningún portátil del mercado tiene. Esos 300 Hz vienen acompañados de una pantalla grande de 17 pulgadas, con panel IPS, con respuesta de 1 milisegundo, para una experiencia ultrarápida, fluida e inmersiva.

Especificaciones técnicas del nuevo portátil gaming

LG Gaming LG

Además de esto, cuenta con memoria DDR4 de doble canal de hasta 32GB y almacenamiento interno de hasta 1TB. Una auténtica bestia ya no solo para jugar, sino para cualquier actividad que le propongas, podrá moverla con soltura. A pesar de todo ello, es extremadamente ligero con 2,7 kilos y un grosor de 21,4 milímetros. En el apartado de audio, viene con dos altavoces 2 Way compatibles con la tecnología DTS: X Ultra con bidireccionanalidad y ubicación de sonidos. Es decir, que no nos va a faltar nada de nada en este portátil.

Y como es un portátil, en el apartado de batería incorpora una de 93 Wh para ofrecer una muy buena autonomía, y un kit de Intel Killer Wireless para conseguir la mejor conexión rápida a Internet. Lo mejor es que a través de LG UltraGear Studio podremos configurar el rendimiento de la CPU, GPU, conocer distintas estadísticas del ordenador en directo, configurar colores del teclado (porque sí, es RGB), y muchas más opciones para obtener la experiencia de juego definitiva gracias al nuevo portátil gaming de LG.

Por el momento no se ha anunciado oficialmente su llegada a España, tan solo en Estados Unidos y Corea del Sur, los mercados principales donde opera LG. A pesar de que ya existen varios modelos de portátiles de LG a la venta, sólo queda esperar a que este modelo llegue al mercado europeo, o cualquier otro.