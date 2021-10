¿Crees que alguien está espiando tu smartphone? Así puedes hacer la prueba

Casi siempre que nos referimos a las amenazas que tienen que ver con la posibilidad de que los hackers miren todo lo que hacemos con el móvil, lo hacemos refiriéndonos a esos malwares y virus que intentan hacerse con nuestros datos más importantes, sobre todo los bancarios. Pero existe otra variante, más light en sus consecuencias, que se centra en lo que nos interesa, en lo que decimos cerca del smartphone con el objetivo de mostrarnos eso que algunas empresas dan en llamar "recomendaciones de anuncios personalizados".

Según datos que maneja la empresa NordVPN, solo en el último año se ha producido un aumento del 5% en la instalación de apps centradas en monitorizar nuestros smartphones, de tal forma que son capaces de escucharnos sin solicitarnos permiso para conocer qué es exactamente lo que nos gusta, o lo que queremos comprar. ¿O acaso no habéis tenido alguna vez la sensación de que tras una charla con amigos, el navegador comienza a recomendaros anuncios sobre eso que habéis tratado?

Desde asistentes hasta aplicaciones cotillas

Todo el mundo sabe que asistentes virtuales como Siri, Alexa o el de Google andan siempre con la oreja puesta, de otro modo no serían capaces de saber cuándo solicitamos su ayuda para cualquier cosa. Eso, necesariamente, genera datos de nuestras conversaciones que podrían ser utilizadas tanto para "mejorar su calidad del servicio" como con "propósitos de marketing". Desde NordVPN nos alertan de que “cuando le pides al Asistente de Google o a Siri que encuentre algo, esta información se utiliza con el propósito de ofrecerte publicidad online. No es diferente a escribir algo en la barra de búsqueda de Google. Si estás buscando por ofertas de coches en tu ciudad, empezarás a ver anuncios relacionados con coches por toda internet. En cierta forma, un asistente virtual es simplemente otro motor de búsqueda”.

Las VPN te ayudan a evitar peligros en tu móvil. Unsplash

Si tienes sospechas de que algo así ocurre con tu smartphone, vamos a darte unas pequeñas indicaciones para conocer si alguna app de tu móvil está escuchando. Así que vamos a crear una pequeña trampa:

de conversación pero, a ser posible, algo que no esté en tu radar ni tengas un interés por conseguirlo pero que, de alguna forma, pueda vincularse a ti y tus gustos. Antes de elegir ese tema, recuerda escoger algo que no hayas buscado nunca en internet, a través de ninguno de tus dispositivos vinculados a la misma cuenta.

para mencionarlas durante la conversación: marca, modelo, tipo de producto, etc. O si es un viaje un destino, un tipo de transporte, clase de alojamiento... Ahora comienza a hablar sobre ese tema en pequeñas dosis repartidas a lo largo de durante varios días seguidos. Eso sí, NUNCA caigas en la tentación de realizar búsquedas con el móvil, el ordenador, etc. Ni antes, ni durante esta pequeña treta.

Transcurridos varios días pon especial atención en los anuncios que recibes al navegar por tus webs favoritas o en ciertas apps gratuitas para saber si realmente tu smartphone te ha escuchado. Si no recibes un bombardeo constante de publicidad sobre esa cuestión, entonces puedes respirar tranquilo pero si no es así...

¿Cómo bloqueo a los cotillas del móvil?

Lo primero que debes hacer, si te encuentras que comienzas a ver publicidades que tocan el tema del que llevas hablando varios días al micro de tu teléfono, es comprobar los permisos que tienes concedidos, sobre todo los que tienen que ver con el rastreo, el uso del micrófono, etc. Si veis alguna aplicación que se está extralimitando, bloqueadla para que no siga recopilando información.

Aun así, hay apps que acceden al micrófono sin que tengan un permiso expreso. Al margen de los peligros que suponen, revisa periódicamente las aplicaciones que tienes instaladas por si hay alguna que no usas y que es el foco de los problemas. Si todo lo anterior no funciona, una VPN es una buena solución para enmascarar tu dirección IP y encriptar todo tu tráfico online, lo que va a mejorar tu privacidad y evitar que esas apps envíen información relevante. Y recuerda, "No compartas demasiada información con tu teléfono. Cuanto menos sepa, mejor".