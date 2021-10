Cómo saber el ‘tiempo de uso’ de todos tus dispositivos de Apple gracias a iOS 15

Durante muchos años a nadie le importó la cantidad de tiempo que invertíamos en mirar la pantalla de nuestros móviles y tablets, por lo que no teníamos forma de saber exactamente si estábamos abusando demasiado de la tecnología o no. Ahora, cuando parece que los gigantes tecnológicos están padeciendo ciertos ataques de remordimiento, no paran de poner herramientas en nuestra mano para hacernos llegar toda la información necesaria para saber si tenemos que cortarnos o no.

Una de ellas tiene que ver dentro del ecosistema de Apple con el llamado "tiempo de uso", que no es otra cosa que una sección dentro de los "Ajustes" que se va actualizando en tiempo real y que nos ofrece un panorama preciso de en qué gastamos el tiempo cuando cogemos el móvil para hacer cualquier cosa. No solo nos muestra la cantidad de tiempo invertida en horas o minutos, sino también las apps que más utilizamos así como la cantidad de notificaciones recibidas por día, semana, etc.

Unifica todos tus dispositivos

Pero claro, estas estadísticas están muy bien para un único dispositivo como es el móvil pero, ¿qué ocurre si queremos sumarle el tiempo que gastamos en el tablet o cualquier otro dispositivo? Por suerte, iOS trae de serie una función específica para este tipo de cálculos que nos van a mostrar unas estadísticas combinadas con todos los aparatos que tenemos activados, en este caso, a una misma ID de Apple.

Activa el tiempo de uso compartido.

Si queréis recibir la información de forma conjunta, solo tenéis que hacer lo siguiente. Nos vamos a los "Ajustes" de iOS 15 y a continuación buscamos el apartado de "Tiempo de uso". Veréis toda una serie de datos pero a nosotros nos interesa una opción que hay más abajo, por lo que hacemos scroll a la parte inferior hasta que nos encontramos con ella. Se trata de "Compartir entre dispositivos".

Ahora solo tenemos que coger el selector que aparece a la derecha y activarlo, para que los dispositivos añadidos a vuestra cuenta de Apple sumen todo su tiempo de consumo y estadísticas de aplicaciones para recibir un informe general, mucho más fiel que si solo lo ceñimos al teléfono móvil. Aunque se trate del dispositivo que más utilizamos a diario por razones obvias. Eso sí, como nos recuerdan desde la compañía, este proceso hay que "activarlo en cualquier dispositivo que hayamos iniciado sesión en iCloud para obtener un informe de tiempo de uso combinado". Así que recordad hacer lo mismo en el iPad, etc.