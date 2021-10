Spotify quiere ayudarte a encontrar el podcast que más te gusta, ¿sabes cómo?

Desde que se inició la pandemia de coronavirus en marzo de 2020, el consumo de ciertos contenidos se ha disparado hasta cifras estratosféricas. Sobre todo en la parte de los programas en streaming a través de plataformas como Twitch pero, también, en la de los podcasts, que se han multiplicado de forma exponencial con nuevos creadores y plataformas.

Precisamente, Spotify es una de esas nuevas apps en las que podemos buscar capítulos de podcasts, por los que lleva apostando prácticamente 12 meses: solo en ese periodo se han subido a la plataforma de los suecos poco más de 1,5 millones, por lo que da una idea de lo demandado que es ese tipo de contenido. Ahora bien, que haya tanto muchas veces no significa que esa iniciativa sea un éxito, sobre todo por la parte que tiene que ver con los usuarios.

¿Cómo encuentro mi podcast preferido?

Spotify es consciente de esa paradoja por la que tener mucho no es sinónimo de buenas noticias ya que los usuarios podrían cansarse de navegar y no encontrar nada que les atraiga, por lo que podrían terminar en otras plataformas que les ofrezcan resultados mucho más afines a sus gustos. Así que para no correr ese riesgo, los suecos han ideado un lugar en el que hacer match con nuestro podcaster favorito.

Haz 'match' com tu podcaster favorito. Spotify

El resultado es una nueva pata dentro de Spotify en la que podremos llevar a cabo una pequeña experiencia llamada "Find the One" y que tiene aspecto de juego interactivo online por el que nos van haciendo una serie de preguntas y nosotros tenemos que responderlas. En ese quiz será necesario decirle a la web qué tipo de temática nos atrae más, si charlas divulgativas, debates entre varios participantes, etc.

Una vez escogido el formato del programa, llegamos a la temática: ¿nos preocupa el clima?, ¿los dilemas morales o políticos?, ¿o tal vez el cine, la música, los cómics o los videojuegos? Respuesta a respuesta iremos guiando al "algoritmo" de Spotify hasta una serie de resultados finales que darán como consecuencia una recomendación expresa por uno, o varios de los creadores que publican en la plataforma.

De momento, esta búsqueda de podcasters solo está disponible en países como EE. UU., Reino Unido, Alemania y Australia, que tienen un catálogo de creadores más amplio, aunque es seguro que con el paso de las semanas termine llegan también a España. Si queréis acceder ya y probar a ver qué os sale, solo tenéis que pulsar justo aquí.