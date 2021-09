4

Se subasta un Basquiat inspirado en Da Vinci

Christie’s subastará en Londres el próximo 15 de octubre la obra de Jean-Michel Basquiat 'Because it hurts the lungs' (1986), inspirada en anotaciones de Leonardo da Vinci. El trabajo, con un precio de salida de entre 7 millones y 10 millones de libras (unos 8,2 y 11,6 millones de euros), representa una figura verde de tamaño natural con un cráneo ciclópeo rojizo sobre un fondo blanco. Basquiat, fallecido en 1988 a los 27 años, aplicó sobre la madera pintada láminas de sus propios dibujos y texto, entre ellos un extracto críptico de los cuadernos de Leonardo da Vinci que da título a la obra. “Este objeto juega con la historia del arte, reflejando el apetito de Basquiat por explorar los artistas que le precedieron, así como todos los aspectos de su propia historia cultural”, indica en un comunicado Cristian Albu, de Christie’s. La obra, que protagonizará la subasta nocturna que Christie’s dedicará al arte del siglo XX y XXI, se exhibirá en la sede de Hong Kong antes de iniciar una gira por Nueva York y Londres.