Instagram lanza un nuevo buscador con sugerencias de imágenes y vídeos (al estilo TikTok)

Instagram es una de las redes sociales más utilizadas en todo el mundo pero sigue ofreciendo un acceso a nuevos usuarios realmente rocoso. Es muy complicado, si apenas llevas unos días, encontrar contenidos que te gusten si no tienes un conocimiento mínimo de cuáles son las cuentas de referencia, o si no recuerdas el nombre de aquel usuario que subió aquel contenido tan chulo. Y por lo visto desde Facebook, han querido arreglarlo.

El caso es que hasta ahora, cuando nos vamos al buscador de la aplicación, nos encontramos con resultados exclusivamente limitados a nombres de cuentas, hashtags y lugares, por lo que no tenemos forma de hallar lo que verdaderamente queremos, que no son otra cosa que tipos de imágenes o vídeos. Es decir, sobre una temática concreta, o un motivo de colores y formas específico o un tema de actualidad que ya no está tan en boga.

Nuevo motor de búsqueda en camino

Ha sido la propia Instagram la que ha publicado en su blog oficial todas las mejoras que nos esperan en los próximos días alrededor de las búsquedas en la red social. Por fin podremos decir adiós a recibir solo resultados con nombres de usuarios que no nos dicen nada para encontrar sugerencias más ajustadas a lo que necesitamos. Como muestra la imagen que tenéis justo debajo: si queremos ver imágenes del espacio, por fin podremos acceder a ellas rápidamente.

Nuevo sistema de búsqueda en Instagram. Instagram

Sí, efectivamente, si sois usuarios de TikTok, habréis encontrado alguna similitud porque parece inspirada en la forma que tenemos de encontrar publicaciones por tipo dentro de la plataforma de ByteDance. Es, sin duda, la única manera que ha encontrado Instagram de gestionar y acercarnos ese contenido que muchas veces queda sepultado por las decenas de millones de interacciones que se producen a diario. Y que impiden en la mayoría de los casos descubrir contenido que nos encanta y que perdemos de vista.

De momento estos cambios señalan que ya están en camino pero sin fijar una fecha tope. Lo que sí parece claro es que los primeros que podrán disfrutar de esta nueva búsqueda serán los usuarios que utilizan la app en idioma inglés para, más tarde, ir llegando a otros territorios e idiomas. Aun así, seguramente si nos manejamos con cierto vocabulario podremos recibir resultados aunque estemos en otro país y con la aplicación en otro idioma ya que solo tendremos que cambiar la palabra "espacio" por "space".