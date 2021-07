Si tienes una PS5 en casa, tienes seis meses gratis de Apple TV+, ¿sabes cómo conseguirlos?

Apple TV+ es el servicio de vídeo en streaming de los de Cupertino que llegó el 1 de noviembre de 2019 y lo hizo regalando meses (que luego fueron años) a los compradores de productos de la compañía. Y justo hace apenas 23 días todos esos periodos free se terminaron. Así que parece que los californianos han comenzado a explorar otras vías de promoción lejos de sus dispositivos.

Y qué mejor forma de llegar a su público objetivo que tentando a los que tienen una consola de videojuegos, concretamente las PlayStation 5 que llegaron al mercado en noviembre del año pasado y que a día de hoy siguen vendiéndose con cuentagotas. La crisis de los componentes parece tener mucha culpa de la falta de disponibilidad de máquinas en las tiendas.

Sony y Apple unen sus fuerzas

El caso es que con una cifra ya superada de más de 10 millones de consolas vendidas en todo el mundo, a Apple le debe haber parecido interesante promocionar su plataforma de vídeo en streaming con una oferta que os permitirá ver todas las series, películas y documentales originales desde hoy y hasta finales de enero de 2022. Sin pagar un euro por el momento.

Apple TV+ dentro de una PS5. Sony

Si queréis activar este periodo de prueba de medio año, solo tenéis que hacer lo siguiente:

Entra en la PlayStation Store, descarga e instala la aplicación de Apple TV+ (puedes encontrarla a través de la barra de búsqueda o en la sección de "Todas las aplicaciones" en "Contenido Multimedia").

(puedes encontrarla a través de la barra de búsqueda o en la sección de "Todas las aplicaciones" en "Contenido Multimedia"). Sigue las instrucciones que verás en pantalla para iniciar sesión con tu ID de Apple . En caso de que no tengas una, te dejará crearla en ese mismo instante.

. En caso de que no tengas una, te dejará crearla en ese mismo instante. Una vez iniciada sesión, tendrás automáticamente seis meses gratis para ver todo el contenido de la plataforma de Apple.

La verdad es que esta segunda mitad de 2021 es un buen momento para disfrutar de Apple TV+ gratis porque llegan algunas de las ficciones más esperadas del último año. Por ejemplo "Ted Lasso", que ya ha comenzado a estrenar capítulos de la segunda temporada, o "The Morning Show", que llegará en otoño, además de "Fundación" y de todo lo que tenemos ya disponible y que ha venido cosechando muy buenas críticas: es el caso de "Mythic Quest", "Para toda la humanidad", "Defender a Jacob", "Greyhound" y un largo etcétera de producciones originales que, gracias a PS5, vais a poder disfrutar ya. Por cierto, si tienes Apple One contratado no podréis añadir este tiempo gratis. Tendríais que dejar la suscripción antes para activar la oferta de la consola de Sony.