Di adiós al SPAM en Google Drive con el nuevo filtro que te permite bloquear usuarios

Siempre hemos agradecido que la nube de Google dentro de Drive fuera tan abierta y rápida cuando se trata de compartir archivos con otros usuarios. Eso nos permite mover (virtualmente) grandes cantidades de datos sin necesidad de tener que enviarlos físicamente de una ubicación a otra, por lo que eso que necesitamos nos llega en segundos y lo tenemos disponible al instante.

El problema es que esa puerta abierta a compartir archivos con otros usuarios se ha utilizado muchas veces para hacer el mal, y es un punto débil de la plataforma por la que nos puede llegar una cantidad ingente de SPAM, en el mejor de los casos, o archivos e invitaciones a participar en carpetas con ficheros que son una auténtica amenaza para la seguridad de nuestros ordenadores.

Por fin llega la solución

El problema es que, hasta ahora y aunque parezca increíble, Google Drive no nos permitía bloquear a usuarios que no conocemos y que están permanentemente compartiendo contenidos con nosotros, muchas veces, de dudosa procedencia. Así que tras algo más de dos años esperando una solución, esta acaba de llegar a todos los usuarios con forma de bloqueo a esas cuentas que no conocemos y nos están enviando invitaciones para compartir sin parar.

Bloqueo de contactos en Google Drive. Google

La nueva herramienta lo que hace es que nos permite indicar que no queremos compartir archivos con una dirección de correo concreta por lo que toda la información que nos haya podido llegar de él hasta nuestra nube quedan bloqueados y ocultos, para evitarnos problemas. De esta forma terminamos con la amenaza de caer en ataques de phishing y prácticas igual de peligrosas que pueden poner en peligro la integridad de los datos que almacenamos en el ordenador.

De todas formas, está por ver la efectividad de esta herramienta cuando los que provocan el SPAM van generando cuentas de correo (y por tanto usuarios) diferentes cada vez, lo que nos obliga a tener que repetir el proceso de bloqueo cada vez que sufrimos un pequeño ataque. Es un poco tedioso pero al menos a partir de ese instante no nos volverán a molestar. Como siempre ocurre en estos casos, los cambios irán llegando de forma gradual a lo largo de los próximos 15 días, con una primera implementación en los entornos Workspace de la compañía, tanto los profesionales como los educativos. En la parte de las cuentas de Gmail, también estará disponible al final de todo el proceso de actualización de la plataforma.