El audio sin pérdidas y Dolby Atmos de Apple Music llega a los ‘smartphones’ con Android

Fue hace seis años cuando Apple tomó una de esas decisiones que solo pudieron adoptarse por la ausencia del fundador de la compañía, Steve Jobs, en un movimiento que vino a ser muy comentado porque suponía aceptar a Android como un ecosistema más por el que expandirse. En 2015, los de Cupertino anunciaron la llegada de su plataforma musical al OS de Google como una forma de ganar nuevos clientes.

Aquella primera llegada vino a ser escasamente celebrada por los usuarios de Android, ya que en su sistema operativo ya contaban con alternativas musicales más que asentadas, aunque los de Tim Cook continuaron perseverando hasta ahora, que han vuelto a incorporar uno de los elementos diferenciales que aterrizaron Apple Music para iOS el pasado mes de junio: el audio sin pérdidas y Dolby Atmos.

Ya disponible en Android

El caso es que esta misma madrugada, los norteamericanos han anunciado la llegada de esa máxima calidad en los temas musicales de su biblioteca de Apple Music, por lo que aquellos usuarios que cuenten con un hardware compatible, podrán exprimir al máximo esa alta fidelidad de buena parte de la colección de temas musicales de la plataforma.

Apple Music y su música sin pérdidas. Apple

Si eres de los que tiene la app de Apple Music en su dispositivo Android, recuerda ir a la Play Store para verificar que tienes la última versión y, en caso de que no sea así, descargarla inmediatamente. Una vez instalada, podrás disponer de la biblioteca musical completamente actualizada a ese audio sin pérdidas y Dolby Atmos del que hacen gala. Es más, como imaginamos que ya sabrás, este plus no supone tener que pagar una cantidad adicional a la subscripción mensual y os saldrá por el mismo precio. De esa forma viene a forzar a la competencia a tener que hacer un movimiento similar en los próximos meses si no quieren encontrarse con una desventaja competitiva tan evidente.

En total, desde Apple anuncian que esta mejora en la calidad se irá extendiendo con el paso de los días hasta los 75 millones de temas que afirman ofrecer, y para los que necesitaremos un hardware específico si queremos disfrutar de ellos. En la parte de iOS la forma de hacerlo es a través de unos auriculares Airpods o Beats (que llevan el chip H1 o W1). Eso significa que para Android ocurrirá lo mismo y tendremos que asegurarnos de que los cascos son compatibles con este bitrate de transmisión que es mucho más alto del habitual.