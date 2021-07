Los AirPods 3 están muy cerca, tanto como los iPhone 13

Los fans de Apple esperan con impaciencia la celebración de la keynote de Apple el próximo mes de septiembre. No en vano vamos a conocer la nueva generación de iPhone, y por supuesto algún que otro dispositivo que se presentará tras decir Tim Cook aquello de “One More Thing” y todo apunta a que ese dispositivo va a ser la nueva generación de los AirPods. Eso es lo que hemos conocido hoy por parte de fuentes asiáticas que están muy cerca de la cadena de suministro de los californianos. Y parece ser que cuentan con la suficiente información como para tener una idea bastante cercana del momento en el que se van a presentar estos auriculares.

Llegarían también en septiembre

Cuando decimos que la tercera generación de los AirPods estaría tan cerca como los iPhone 13, es que hemos conocido en DigiTimes, el medio asiático cercano a la cadena de suministro de Apple, que estos se presentarán en el mismo evento. Lo que quiere decir que hacia finales del mes de septiembre los AirPods 3 se presentarán junto a los iPhone 13, por lo que podrían estar a la venta en la última semana del mes de septiembre. De esta forma podemos esperar en la misma keynote la presentación de ambos dispositivos. Algo que en cierta manera es lógico, ya que no hay mejor accesorio para los iPhone que los AirPods. Es por esa razón que tiene todo el sentido un lanzamiento en esos días.

Apple

Esto es algo que viene refrendado por los pedidos de componentes que ha hecho Apple durante las últimas semanas. Estos están orientados a una nueva generación de los AirPods, coincidiendo con los tiempos necesarios para que estos auriculares se presenten en la segunda mitad del año. Lógicamente existe la posibilidad de que estos auriculares se presenten un poco más tarde, en otro evento, como hemos visto otros años con otras generaciones de los iPad. Pero lo normal es que todo llegue en el mismo acto.

Sobre los nuevos AirPods, se espera que reciban mejoras muy puntuales, sobre todo en sus especificaciones, que se actualizarán a lo que esperamos hoy de un dispositivo de este tipo. Por fuera serán más parecidos a los AirPods Pro, por lo que sobre todo así será como notaremos la diferencia. Características como la cancelación activa de ruido no son de esperar en este modelo, ya que para eso ya existe el Pro.