Samsung patenta un móvil plegable con cámara rotatoria. ¿Cómo será?

El fabricante coreano se ha convertido en uno de los grandes referentes a la hora de comprar un teléfono plegable gracias a su familia Galaxy Z Fold, con el Galaxy Z Fold 3 en la línea de salida. Y parece que Samsung está trabajando en un nuevo teléfono plegable que destacaría por contar con una cámara rotatoria.

No es la primera vez que vemos patentes de lo más variadas, ya que el fabricante es un referente en términos de innovación. Y el mejor ejemplo lo tenemos en su nuevo prototipo plegable con cámara rotatoria.

Tal y como informa la fuente de esta filtración, este enigmático teléfono plegable de Samsung funcionaría con un sistema de dos carcasas que se conectan por una bisagra. Y el módulo de la cámara giratoria se situará en la esquina superior derecha, o en el centro de la bisagra en función del uso que le des al dispositivo.

Más detalles de la nueva patente de Samsung

ampliar foto Prototipo de Samsung My Smart Price

Por otro lado, cabe destacar que este modelo se podrá usar tanto plegado, con una pantalla más pequeña, o desplegado completamente para exprimir al máximo las posibilidades de este dispositivo que contará con todo tipo de sensores para entender la posición y orientación del teléfono.

Y lo cierto es que el mecanismo es bastante inteligente por dos motivos. Por un lado, se aprovecha el mismo módulo de cámara tanto para hacer fotos de todo tipo. Da igual que quieras hacerte un selfie o prefieras tomar una captura panorámica, siempre usarás el mismo sensor. Con ello se garantiza un apartado fotográfico fuera de toda duda.

ampliar foto Prototipo de Samsung My Smart Price

Por no hablar del consecuente ahorro económico de este mecanismo, ya que Samsung no tiene que añadir un módulo de cámara frontal. No es la primera vez que escuchamos rumores sobre la posibilidad de que el fabricante coreano presente un nuevo teléfono plegable barato, y este modelo podría ser el elegido.

Eso sí, hay que coger la información con pinzas. Más que nada porque, de momento, no estamos hablando de un modelo oficial, sino de una patente que ha presentado Samsung. Y eso no tiene que significar que finalmente este prototipo acabe por ver la luz.

De todas formas, tendría mucho sentido que el fabricante con sede en Seúl lanzase un teléfono móvil plegable de la familia Galazy Z Fold con cámara giratoria para abaratar costes, por lo que habrá que esperar a ver con que nos sorprende Samsung en los próximos meses. ¿Podrían mostrarlo durante la próxima edición del CES de Las Vegas?