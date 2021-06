Se filtra un nuevo dron plegable de DJI que sería el más barato de la gama Mini

DJI se ha convertido en una de las empresas más importantes dentro del mercado de los drones dirigidos al gran público, con algunas gamas realmente interesantes como es la Mini, que llegó hace ahora un par de años rebajando un poquito más los precios pero sin renunciar a buenas prestaciones. Y prueba de ello es que con cada nuevo lanzamiento, los chinos consiguen siempre copar todos los titulares.

El de hoy no es un anuncio oficial, y sorprende bastante si comprobamos las evidencias que han aparecido alrededor de un dispositivo que podría situarse dentro de la gama más económica, por debajo incluso de ese celebrado DJI Mavic Mini. Se trata de una versión SE de la que, como os decimos, existen pruebas gráficas de una próxima llegada a establecimientos de EE.UU. (de momento).

El más barato de la gama

Este DJI Mini SE no sería otra cosa que una versión ligeramente recortada del DJI Mini, plegable, y que podría situar su precio por debajo de los 300 dólares. Concretamente, 299, es decir, unos 245 euros al cambio. Además, han sido vistas ya en algunas estanterías de grandes centros de distribución cartulinas con información y, justo al lado, el precio recomendado (Wallmart en este caso).

DJI Mini SE. DJI

De momento, las especificaciones de este dron no han trascendido y tampoco han llegado datos de cuando se enviarán las primeras unidades a las principales cadenas de distribución norteamericanas, por lo que todavía tendremos que esperar. Eso sí, todo apunta a que la cámara no llegará a la calidad 4K de su hermano mayor y que se quedará en un rango intermedio, más cercano a los 2,7K (12MP). Una pérdida sensible de resolución que se verá compensada por una rebaja en el precio más que suficiente como para justificar su compra.

El alcance podría ser otro de los aspectos en los que veamos un pequeño recorte, y este DJI Mavic Mini SE se quedaría en las 2,5 millas de distancia máxima, es decir, unos 4 kilómetros y, además, no tendrá soporte Ocusync. Es obvio que por ese precio no podríamos tener todas las ventajas del modelo superior, por lo que este dispositivo podría hacer las veces de perfecta puerta de entrada para todos aquellos que quieran iniciarse en este apasionante mundo de los drones. De momento no hay datos oficiales aunque tras la aparición de este leak, no dudéis que DJI podría salir a los medios para cerrar cualquier tipo de duda sobre este ingenioso movimiento.