La pandemia fusiona viviendas, oficinas y hoteles

Una vivienda que por el día es oficina y por la noche, un hogar; un hotel que reconvierte sus habitaciones en espacios de 'coworking'; una oficina entendida como punto de encuentro de empleados y no como centro de trabajo; o una tienda física orientada a la experiencia del usuario, pero que anima a la compra por internet. Puede parecer ciencia ficción, pero estos no son más que algunos ejemplos de las tendencias en diseño de interiores que ha acelerado la pandemia. Así lo refleja el estudio 'The new habitat. Los espacios que habitamos en la realidad pospandémica', realizado por APE Grupo en colaboración con future-A y presentado este martes. El documento hace referencia al teletrabajo como uno de los cambios con mayor impacto, no solo en las formas de operar, sino en la transformación de los espacios cotidianos. La flexibilidad será vital para diseñar los hogares del futuro, según apuntan ocho de cada 10 profesionales del sector. Los expertos deberán buscar fórmulas sencillas que permitan compatibilizar el trabajo en casa con la vida privada, según el concepto del 'hoffice' (oficina en casa, en inglés). Pero donde de verdad se buscará la flexibilidad es en las oficinas, que ya no serán solo un lugar para trabajar, sino un centro para la colaboración, las lluvias de ideas, realizar talleres... Por lo que se demandarán espacios más polivalentes. Por su parte, el teletrabajo también se hará notar en el diseño hotelero, pues estos alojamientos ofrecen fórmulas de 'coworking'. Esto será clave en los próximos años según el 69% de los encuestados.