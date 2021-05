WhatsApp no bloqueará funciones aunque rechaces las nuevas condiciones de uso

No hará falta recordar lo ocurrido alrededor de WhatsApp y sus nuevas condiciones de servicio, uso o privacidad, que intentaron obligarnos a aceptar con la amenaza de una pérdida progresiva de funcionalidades dentro de la app de mensajería. Algo que debería haberse puesto en marcha el pasado 15 de mayo de forma definitiva.

Pues bien, seguramente sea tu caso y a día de hoy no hayas aceptado esos nuevos términos del servicio por el que en aquellos chats vinculados a empresas, los de Facebook podrían ver qué escribimos con ese siempre buen objetivo que es el de "mejorar el servicio" y ofrecernos "recomendaciones más personalizadas". Es más, daban por hecho que incluso algunos de esos datos podrían compartirse con empresas de terceros.

Stop y marcha atrás

El caso es que ese prolongado silencio administrativo de WhatsApp con aquellos usuarios que no han aceptado todavía esas condiciones de uso tiene explicación, y es que desde la aplicación propiedad de Facebook no van a tomar medidas y dejarán en pausa cualquier limitación de funciones, por lo que nos mantenemos como hasta ahora, sin modificaciones significativas en nuestro día a día con la app de mensajería.

Nuevas condiciones y política de privacidad de WhatsApp.

Según han publicado desde The Next Web, seguiremos teniendo las mismas funciones de siempre de WhatsApp disponibles, aunque no hayamos aceptado nada. ¿Las razones?, pues que "dadas las discusiones recientes con varias autoridades y expertos en privacidad, queremos dejar en claro que actualmente no tenemos planes para limitar la funcionalidad de cómo funciona WhatsApp para aquellos que aún no han aceptado la actualización. En su lugar, continuaremos recordándoles a los usuarios de vez en cuando sobre la actualización, así como cuando las personas eligen usar funciones opcionales relevantes, como comunicarse con una empresa que recibe soporte de Facebook".

Es por eso que, por fin, obtenemos respuesta a esa extraña circunstancia por la que, después de haber hecho caso omiso a las alertas que nos aparecían en pantalla, todavía seguíamos teniendo acceso a la aplicación de forma completa. Sin restricciones. Por lo que está por ver qué decisión definitiva toman desde la compañía en las próximas semanas.

Recordad que en Alemania, por ejemplo, aparecieron voces desde el comisionado de Hamburgo para la Protección de Datos y la Libertad de Información desde el que se instaba a la Unión Europea a paralizar temporalmente esa implantación de las nuevas condiciones de uso, para analizar exactamente su alcance y consecuencias. Seguramente, hasta que esos pleitos no se solucionen, seguiremos como siempre sin variaciones ni cambios sustanciales.