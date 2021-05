Un viejo conocido de los tiempos de los GPS llega por fin a Android Auto, ¿sabes qué ‘app’ es?

Google Maps se ha convertido, prácticamente, en la aplicación por defecto para ir y venir por medio mundo y, cuando vamos en el coche, la que nos marca la ruta para coger esta o aquella carretera. Atrás quedaron los viejos tiempos de los GPS dedicados de una marca que monopolizó casi todos los salpicaderos de los coches de toda España y prácticamente del mundo: TomTom.

La llegada de los smartphones, las conexiones móviles y la explosión de los servicios gratuitos de Google, enviaron a la empresa neerlandesa al rincón de pensar para analizar cuál podría ser su futuro en un ecosistema tan agresivo como el actual. Y además de aliarse con Apple para sus apps de mapas en todas sus plataformas, ha decidido volver a la carga con un navegador diseñado para funcionar en Android Auto. Ahí es nada.

Cárgalo en el coche y disfruta del trayecto

Si tienes un coche compatible con Android Auto, ya puedes bajarte y utilizar para tus viajes el TomTom GO original, bueno, adaptado a los nuevos tiempos y con toda la inteligencia que permiten las conexiones en tiempo real. No en vano, además de sus mapas actualizados y los servicios de información de tráfico y radares, basa su modelo de negocio en un sistema de suscripciones que no es nada caro, sobre todo para utilizarlo sin publicidad. Si lo comparamos, por ejemplo, con el coste que tenían los viejos packs de mapas de España (Iberia), Europa, América, etc.

El mítico Tom Tom vuelve a las pantallas de nuestros coches. Tom Tom

Concretamente, este TomTom GO Navigation nos saldrá por un precio de 12,99 euros al año en un solo pago o mes a mes por 1,99. Algo que parece anecdótico pero que nos garantiza llevar siempre en el coche una solución de navegación prácticamente enfocada en la tarea de guiarnos, a diferencia de lo que ocurre con Google Maps que en los últimos años se ha convertido en un contenedor gigante lleno de ruido con demasiada información.

Una de las ventajas de este TomTom GO Navigation es que también llega con perfiles específicos para vehículos eléctricos, por lo que podremos calcular la autonomía que nos queda y, más importante todavía, saber dónde se encuentran en la ruta los puntos de recarga más cercanos. Obviamente, otra de sus grandes virtudes es que está mejor preparado para funcionar sin conexión que otras alternativas, al llevar siempre descargados los últimos mapas actualizados de la plataforma y mantener la seguridad del trayecto mientras estamos al volante.