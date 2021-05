Google Chrome ahora te notifica si una contraseña ha sido hackeada y te la cambia con solo un click

Cuando ingresamos a una página web a través del navegador Google Chrome, podemos (o estamos obligados) a ingresar una contraseña, y el propio navegador le sugerirá que guarde las credenciales para que no necesite ingresarlas manualmente la próxima vez.

Todas estas contraseñas se almacenan en nuestra cuenta de Google para que podamos acceder al sitio web en un dispositivo móvil o PC a través de un navegador. Pues bien, ahora el navegador tiene la capacidad de detectar cuando tus contraseñas han sido comprometidas, y también será capaz de arreglar esas contraseñas vulnerables con un solo clic.

Google Chrome ahora te notifica si una contraseña ha sido hackeada

Anteriormente, cada vez que el gestor de contraseñas integrado en Chrome detectaba que tus credenciales podían haber quedado expuestas en una filtración o hackeo, recibías una pequeña notificación advirtiendo de que una de tus contraseñas estaba en peligro, seguida de un aviso para arreglarla.

Google

Sin embargo, cambiar la contraseña es a menudo una tarea complicada, que requiere navegar hasta el sitio con la cuenta afectada, descifrar el procedimiento de recuperación de contraseñas del sitio, a menudo arcaico, y luego crear una nueva contraseña antes de guardarla en un lugar seguro.

Pero ahora, gracias a la ayuda de Duplex on the Web, Google está actualizando el gestor de contraseñas de Chrome para que, cuando detecte una contraseña comprometida, aparezca un nuevo botón "Cambiar contraseña" en el Asistente de Google. Al pulsarlo, Chrome no solo navegará hasta el sitio correcto, sino que recorrerá todos los ajustes, cambiará tu contraseña y guardará la nueva contraseña en Chrome automáticamente, todo ello con un solo clic.

Solo funcionará en sitios webs compatibles

La única advertencia es que Google dice que la función de cambio automático de contraseñas de Chrome solo funciona en "sitios compatibles", por lo que ahora mismo no está claro con cuántos sitios funciona realmente la nueva función de contraseñas de Chrome. Dicho esto, Google afirma que espera ampliar la compatibilidad con los cambios de contraseña automáticos en el futuro, y en los casos en los que no funcione, podrás seguir cambiando tu contraseña manualmente. (Y aunque se admitan los cambios de contraseña automatizados, Google dice que siempre se puede detener el proceso en medio cuando se quiera).

Google dice que la nueva función de cambio de contraseña automatizado de Chrome fue creada en su Centro de Seguridad e Ingeniería de Google en Múnich, que aprovecha Duplex en la Web y el Asistente de Google para ayudar a agilizar el tedioso proceso de monitoreo y actualización de contraseñas en Chrome que pueden haber sido comprometidas.

¿Cuándo estará disponible?

Los cambios automáticos de contraseñas están programados para estar disponibles primero en Chrome en Android para los usuarios que ya tienen contraseñas sincronizadas, con el despliegue comenzando primero en los EE.UU. antes de expandirse a más países "en los próximos meses."