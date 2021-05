WhatsApp: el 82% de usuarios va a aceptar sus nuevas condiciones, ¿las vas a aceptar?

No hace falta recordar lo ocurrido en la primera semana del año cuando WhatsApp alertó a todos sus usuarios de que el 8 de febrero iba a cambiar las condiciones de uso de la plataforma para, según sus palabras, permitir a "las empresas" que usan "los servicios alojados de Facebook [...] almacenar y administrar" nuestros chats, lo que dejaba entrever que muchas de esas cosas que escribimos, terminarían en conocimiento de los de Mark Zuckerberg.

Y lo cierto es que tras algunas semanas algo confusas, por las informaciones surgidas en muchos medios, llega el momento de puntualizar algunas cosas. La primera es que no nos quedaremos sin cuenta de WhatsApp por no aceptar esas nuevas condiciones. Nadie apagará la luz de vuestros chats, ni los borrarán ni nada parecido. Ahora bien, sí que todos aquellos que se lo piensen mucho y no quieran aceptar de primeras las nuevas condiciones, se enfrentarán a un día a día lleno de lo que desde Facebook denominan como "recordatorios persistentes".

Aún así el 82% de los usuarios de WhatsApp en España aceptará los nuevos términos y condiciones que entrarán en vigor el 15 de mayo, cuando el servicio de mensajería comenzará a recopilar nuevos datos de usuario para compartir con Facebook.

El 82% de los usuarios españoles aceptará las nuevas condiciones de uso de WhatsApp, según Appiniohttps://t.co/LMR3l3x13N pic.twitter.com/PlLNvwl46P — Portaltic.es (@Portaltic) May 13, 2021

Según una encuesta enviada a Europa Press por la plataforma de investigación Appinio, la mayoría de los usuarios españoles de WhatsApp aceptarán las nuevas condiciones, y la encuesta se realizó a personas de entre 15 y 65 años.

La encuesta muestra que el 64% de las personas no sabe ni que existe esta última actualización en los términos y condiciones del servicio propiedad de Facebook, y el 46% de los encuestados desconoce a qué datos puede acceder la plataforma de mensajería instantánea.

Además, aunque el 77% de las personas se preocupan por cómo usar sus datos en WhatsApp, el 63% de las personas acepta las nuevas condiciones solo para poder seguir usando el servicio. Esto último se debe a que las redes personales y domésticas están en WhatsApp (67%) o ya conocen el funcionamiento de esta aplicación (38%).

Sin embargo, el 18% de las personas dijo que no aceptaba los nuevos términos y condiciones como "inaceptables", mientras que el 19% admitió que aceptar estos términos "no tiene nada que ver con seguir utilizando el servicio en el futuro".

No aceptar los términos supondrá para los usuarios que, en primer lugar, a partir del 15 de mayo comenzarán a recibir recordatorios para aceptarlos que, a las semanas, serán más persistentes. Después, se empezarán a limitar las funciones gradualmente hasta dejar de poder recibir y enviar llamadas, enviar mensajes y recibir notificaciones.