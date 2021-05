Descubren una falla de seguridad en las conexiones wifi que lleva ahí desde el principio

Prácticamente cualquier tecnología es susceptible de volverse vulnerable con los años. Y no porque con cada versión los desarrolladores hagan peor su trabajo, sino porque siempre aparece alguien y te recuerda que ha encontrado una falla de seguridad que hasta ese momento había pasado desapercibida. Y eso es precisamente lo que ha ocurrido con ese wifi que todos usamos a diario.

Un investigador se ha encontrado con un problema en el protocolo de comunicación de las redes wifi a la hora de manejar grandes paquetes de datos y que atañe, no ya a un modelo concreto de router, tarjetas para PC o dispositivo externo, sino que tiene que ver con el propio estándar en sí, por lo que lleva presente y activo desde que en 1998 comenzó a introducirse de forma masiva en todos los ámbitos.

Interceptar datos, ¿lo más peligroso?

Mathy Vanhoef, el investigador responsable de este hallazgo, ha encontrado problemas en ese estándar wifi que podrían permitir a los hackers interceptar comunicaciones y datos confidenciales, o redirigirnos sin ser conscientes hacia páginas web falsas aun utilizando medidas de protección teóricamente fiables como son los WPA2 y WPA3. Y claro, esa puerta de entrada solo sería el principio.

Conexiones de red. Unsplash

Y es que tras la posibilidad de espiar todos los paquetes de datos que entran y salen de nuestras redes wifi, viene también la posibilidad de ir más allá accediendo a los dispositivos conectados que, si lo pensáis, seguro que son muchos: no solo ordenadores, móviles o tablets, sino también televisores, consolas de videojuegos, aparatos IoT (internet de las cosas), iluminación, domótica, asistentes virtuales... la lista es prácticamente infinita.

De todas formas, el investigador, tras encontrar estos problemas, se puso en contacto con la WIFI Alliance para instarles a encontrar una forma de corregirlo, obligando a todos los fabricantes que trabajan este tipo de componentes a tomar medidas, no solo para los dispositivos actuales sino, en la medida de lo posible, también con todos los que hayan lanzado y tengan activos en el mercado. El problema, precisamente, es ese, qué ocurre con esos aparatos que ya tienen algunos años a sus espaldas y que necesitarían una actualización importante que muchos usuarios no saben llevar a cabo de una manera rápida. Por lo que en caso de contar con routers que pertenezcan a operadores, no estaría de más preguntarles la manera de llevar a cabo ese proceso con facilidad.

De momento, la lista de empresas que han lanzado parches no es pequeña, y engloba prácticamente a las más importantes. Y son estas: