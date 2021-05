Cómo descargar juegos de PlayStation Store en tu PS5 desde la pantalla de tu smartphone

Aunque con PS4 Sony ya experimentó eso de tener opciones con las que controlar nuestra consola desde la distancia, en realidad aquel ecosistema era bastante limitado y no nos dejaba maniobrar con la facilidad que nos hubiera gustado. La posibilidad de bajar juegos era real a través de la web pero muchas veces la cosa no funcionaba.

Sin embargo, la llegada de PS5 ha coincidido con el lanzamiento de una remozada aplicación oficial mucho más completa, versátil, sencilla de utilizar y que ofrece esas mismas opciones a un solo clic de distancia. Así que aprovechando el lanzamiento hoy mismo de Resident Evil Village, ¿qué mejor forma de aprender a descargar juegos en la consola que con esta maravillosa saga de Capcom?

Descargar y gestionar el espacio libre

Lo primero que debemos hacer es, recordadlo, dejar siempre nuestra PS5 en modo suspensión. Es decir, una especie de modo stand-by por el que apenas consume energía pero que la mantiene alerta por si queremos realizar cualquier tarea con ella. No solo esta descarga de juegos sino, también, las partidas a distancia que podemos echarnos desde un smartphone, un tablet o un PC y un Mac.

Descarga juegos en tu PS5 desde el móvil.

Con la aplicación en la mano nos vamos a la PlayStation Store pulsando en el icono de la bolsa, abajo en la parte central. Buscamos el juego que queremos instalar y que, previamente, tendremos que haber adquirido en formato digital. La confirmación de que estáis en el sitio correcto es que os aparecerá un botón de color gris en el que se puede leer "Descargar a la consola". Si solo tenéis una (que es lo lógico y normal) con pulsar ahí os bastará pero si no...

Entonces hay que tocar donde aparece la palabra "PS5" en color azul para que os aparezca el listado de las que tenéis. Por ejemplo la vuestra y la de alguno de vuestros hijos. Seleccionáis la que sea y volvéis a la pantalla anterior pulsando en "Seleccionar consola". Ahora sí, pulsáis sobre "Descargar a la consola" para que se inicie el proceso. La app no solo os irá mostrando el porcentaje ya descargado, sino que si os marcháis de allí os enviará una notificación cuando termine. Decir que si la consola está llena de juegos y no hay espacio libre, no hay problema. La aplicación os alertará de este hecho y os dará la opción de liberar gigas quitando juegos que ahora mismo no utilizáis. Así, Resident Evil Village, o cualquier otro, estará listo cuando volváis a casa.