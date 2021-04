La búsqueda de Google se viste de realidad aumentada y personajes japoneses de juegos

Aunque la influencia en la cultura popular se la ha llevado EE.UU. a lo largo de las últimas décadas, otro país ha disputado esa pequeña guerra cultural al calor de sus creaciones para animes, cómics, películas, series de televisión y videojuegos. Se trata de Japón, que nos ha dejado una buena cantidad de iconos que todos hemos disfrutado de alguna manera desde nuestros tiempos de más tierna infancia.

Así que Google ha querido hacer un pequeño homenaje extendiendo la influencia de esa realidad aumentada (AR) a un territorio hasta ahora inexplorado por los de Mountain View: la llegada de un catálogo completo de personajes japoneses nacidos al calor de los últimos 50 años y que son para muchos usuarios un auténtico motivo de veneración. ¿O acaso no sabéis quién es Pac Man?

Clásicos de nuestra infancia, ahora en 3D

Apoyándose en la popularidad mundial de estos personajes, Google ha llevado hasta su buscador a 14 de ellos que podremos ver en un completo 3D a partir de ahora. Para hacerlo, simplemente tenéis que hacer la búsqueda en la página principal de los de Mountain View y, a continuación, pulsar en el botón de verlo en 3D. Así lograréis manejar un modelo completamente interactivo, que podréis ver desde cualquier perspectiva y, sobre todo, llevarlo a la vida real para animar vuestras fotos o vídeos.

La lista de personajes tiene a algunos clásicos que son conocidos en todo el mundo. Desde Pac Man, el más popular y que es el personaje japonés más buscado en... ¡Perú!, superando a cualquier otro territorio en los cinco últimos años, hasta Ultraman, Gundam Odysseus, Ultraman Zero, Kogimyun, Ultraman Belial, Taiko Master, Gomorra, Evangelion, Hello Kitty, Xi Gundam, Pompompurin, Gundam Penelope y Little Twin Stars.

Para acceder a estos modelos es posible hacerlo desde la propia aplicación de Google de iOS y Android, o en los navegadores de este último. De momento, tanto Safari como Chrome en iPhone no son compatibles con este tipo de elementos 3D. Tras hacer la búsqueda utilizando el mismo nombre que os hemos dejado encima, aparecerá un control de "Ver en 3D" para que aparezca en pantalla el modelo para realidad aumentada, tal y como podéis ver en el vídeo publicado por los de Mountain View. En el caso de Android, los smartphones compatibles con esta AR dependerá de que tengan capacidad para ejecutar el famoso AR Core. Si queréis saber si vuestro dispositivo lo soporta, podéis consultar la lista que se actualiza cada poco tiempo aquí.