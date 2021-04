Google Maps en Android Auto añade una función que te ayudará a conducir por las noches

Google Maps para dispositivos móviles tiene una parte de navegación que está muy bien y, en caso de que tu coche todavía esté anclado en el mundo analógico, nos salva permitiendo crear rutas e ir a los sitios fácilmente. Pero cuando cuentas con Android Auto, esa integración es total y tu smartphone pasa a un segundo plano, dejando que la pantalla principal tome todo el protagonismo.

El problema llega muchas veces por la noche, cuando en el exterior no hay una sola luz y tenemos todo el reflejo del modo claro de la app de mapas iluminando el interior, lo que puede ser molesto y ofrecernos zonas ciegas de la carretera que no acertamos a ver. Ahora, Google quiere que podamos cambiar esa configuración con un simple clic, sobre todo si vuestro coche no es capaz de atenuar el brillo de ese panel al encender las luces, por ejemplo.

Cambios importantes en camino

Será la versión 6,4 de Android Auto la que corrija este pequeño defecto que hemos venido padeciendo en los últimos tiempos, gracias a una actualización que, según los de Mountain View, estará distribuida a lo largo de las dos próximas semanas. Un control que, básicamente, permite alternar entre el modo oscuro y claro de una forma rápida, con un único clic, sin necesidad de tener que perder tiempo buscando la configuración de la app, con los riesgos que eso conlleva.

Google Maps en Android Auto. Google

Esta novedad fue descubierta buscando dentro del código fuente de la aplicación y está por ver que también acabe en las apps para móviles cuando las utilizamos en ese modo navegación. Sería de mucha utilidad, en aquellos coches sin sistemas multimedia integrados, este tipo de funciones que hacen que la conducción sea más segura por las noches, momento en el que la claridad de una pantalla puede llevarnos a tener algún que otro susto.

Seguramente la razón que puedan aducir los norteamericanos es que se trata de un update del sistema operativo que integran los coches que llevan este Android Auto, y no tanto una ventaja que adopta Google Maps. Sea como fuere, no hay duda de que los de Mountain View deberían pensarse hacerlo, como un modo más de mejorar la experiencia de usuario. Recordad que hace escasos días, la app de mapas empezó a ofrecer indicaciones sobre las rutas más ecológicas o, en su modo Live View, indicaciones en aeropuertos y otros grandes edificios gracias a la tecnología AR de los norteamericanos.