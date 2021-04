El asistente de Google podrá completar los datos de pago en tu próxima compra

Las compras online se han disparado tanto a lo largo del último año (por culpa de la pandemia) que, muchos usuarios, optan por dejar que Chrome sea el que almacene toda esa información de tarjetas bancarias para que a la hora de realizar cualquier pago, tengamos a mano esa numeración, fecha de caducidad y CVV (o CVC) que nos piden para completar el proceso.

Este sistema que tiene Google es, sobre el papel, muy seguro y el autorrelleno no se produce cuando le decimos que use esa información almacenada en nuestra cuenta, sino que requiere de una verificación biométrica a través, bien de una huella dactilar o un escaneo de la cara en el caso de los móviles, bien de una pequeña clave de paso que se corresponde con ese CVV de la tarjeta.

Olvídate de dar tus datos

Lo que Google está implementando a partir de toda esa estructura creada alrededor de Chrome va un paso más allá y, gracias a su tecnología Duplex AI, será capaz de proporcionar esa información en todos aquellos locales a los que podamos acceder a través de, por ejemplo, Google Maps, concretando reservas o cualquier otro servicio. Es decir, si el local comprueba que hemos cerrado una reserva para cenar a través de la app de mapas, podrá saber quiénes somos y en el momento de generar la cuenta automatizar el pago con los datos bancarios almacenados en Chrome.

Nuevas funciones del asistente. Google

Dicho así parece un poco lío, pero puesto en práctica nos ahorrará muchos pasos porque, al hecho de que el local pueda conocernos fácilmente cada vez que volvemos, saben que contamos con un método de pago fiable vinculado a los servicios que ofrecen desde Google. De igual forma ocurriría en caso de ser un pedido para llevar, o una reserva y posterior compra en una tienda de cualquier tipo: cuando lleguemos, simplemente debemos recoger el pedido y marcharnos, porque el pago se habrá completado gracias a la inteligencia artificial de los de Mountain View.

La información que utilizará no solo será la de pago, sino también los datos que suelen acompañar a esos pedidos como son el nombre, los apellidos, la dirección física, el teléfono, etc. Además de esas mejoras, también llegan al asistente las ansiadas rutinas, para marcar grupos de acciones predeterminadas en función de la hora del día o de si estamos en casa o no. Por último, los usuarios de iPhone podrán también localizar sus dispositivos a través de los Google Home, que serán capaces de enviar la orden de emitir un pedido a través de sus apps instaladas en iOS.