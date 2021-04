Google Maps recupera en Android uno de sus elementos perdidos durante años

Son de esas decisiones que no se entienden demasiado salvo que se tomen por una cuestión técnica. Es cierto que el hardware dentro del ecosistema Android es tan variado que intentar hacer funcionar algo cuando no tenemos claro si en todos los smartphones donde se va a ejecutar cuentan con un componente similar es complicado, por lo que nunca está de más ofrecer una buena explicación.

El problema es que no ha existido (hasta hoy) por lo que no quedó del todo claro el por qué de la ausencia de la brújula en su aplicación de mapas para Android, máxime cuando su competencia, iPhone, lo mantenía contra viento y marea en primera plana, justo debajo del acceso a las capas de información. De todas formas, los de Mountain View se lo han pensado mejor y ese pequeño elemento ya lo tenemos de vuelta.

Vuelve la brújula a nuestros móviles Android

Así lo han anunciado los norteamericanos a través de una entrada en su blog oficial, donde afirman que "nos complace anunciar el regreso de la brújula en Maps para Android. La brújula se eliminó de Maps para Android a principios de 2019 en un esfuerzo por limpiar la pantalla de navegación, pero debido al apoyo abrumador, ¡ha vuelto!".

La brújula llega a Google Maps. Google

Como podéis ver, lo que parece que en iOS no molestaba sí lo hacía en Android, máxime cuando hablamos de un pequeño módulo que, como podéis ver en pantalla, no parece ocupar más que los que tiene alrededor. Tanto el acceso directo a las capas de información, como la búsqueda, el silenciado de las notificaciones, etc. Es importante recordar que este elemento vuelve solo al modo de navegación, cuando llevamos alguna ruta activa dentro de la app.

En nuestro caso hemos ido a probar si ya teníamos la brújula en Google Maps para Android y nos ha ocurrido una situación curiosa, porque durante unos segundos la hemos podido ver en la página principal, fuera del navegador y, en un abrir y cerrar de ojos, ha desaparecido. Sin embargo, sí la hemos encontrado donde Google ha anunciado, al crear una ruta para llevarla cuando subimos al coche. Y es que como anuncian los de Mountain View, "esta función está disponible para todos los usuarios de Google Maps para Android que actualicen a la versión 10.62 a nivel mundial. Para los usuarios de Google Maps en iOS, la brújula no se eliminó y seguirá estando disponible". ¿No molestaba tanto en las pantallas de los dispositivos de Apple?