Jordania acusa a ex heredero de buscar "desestabilizar la seguridad" del país

Las autoridades jordanas acusaron este domingo al príncipe Hamzah bin Husein, ex heredero a la Corona y hermanastro del actual rey jordano, Abdalá II, de haber tenido "contacto con partes externas" y haber realizado "movimientos y actividades" con el fin de "desestabilizar la seguridad" de Jordania.



El viceprimer ministro jordano, Ayman Safadi, afirmó en una rueda de prensa que "los servicios de seguridad, a través de investigaciones exhaustivas (...) hicieron un seguimiento durante mucho tiempo de las actividades y movimientos del principe Hamzah bin al Husein, Sharif Hasan bin Zaid y Basem Awadallah y otras personas teniendo como objetivo la seguridad y estabilidad de la patria".



Asimismo, señaló que tuvieron "contacto con partes externas sobre el momento más apropiado para comenzar a actuar para desestabilizar la seguridad de nuestra gloriosa Jordania", y agregó que el rey Abdalá II "decidió hablar directamente con el príncipe Hamzah, para que el tema fuera tratado dentro de la familia".



El viceprimer ministro confirmó que las personas detenidas son "entre 14 y 16, aparte de Basem Awadallah y Hasan bin Zaid", y afirmó que el ex heredero no ha sido arrestado.



"No hay arrestos de líderes militares jordanos y la institución militar forma parte de la frustración de este complot" que buscaban realizar los detenidos, subrayó Safadi.



El príncipe Hamzah, en un vídeo remitido a la cadena británica BBC por su abogado, afirmó que un alto jefe militar le dijo que no podía comunicarse con la gente por haber criticado al Gobierno en las reuniones en las que estuvo presente, así como no podía salir de su domicilio.



En la rueda de prensa, Safadi hizo referencia a esos vídeos grabados "en árabe e inglés" en lo que consideró "otro intento de distorsionar los hechos y despertar simpatías nacionales y extranjeras".



Dijo que esto es un reflejo de sus "intenciones y la realidad de las actividades que empezó desde hace algún tiempo, que incluyen la incitación a los ciudadanos contra el Estado de manera inaceptable para dañar la seguridad nacional".



De hecho, los servicios de seguridad jordanos registraron "algunas comunicaciones de una persona con vínculos con servicios de seguridad extranjeros con la esposa del príncipe Hamzah, ayer a las 15.55 hora local (12.55 GMT), en las que puso sus servicios a su disposición, ofreciéndole un avión de inmediato para salir de Jordania hacia un país extranjero", apuntó.



"Este es otro indicio de la participación de las partes extranjeras en las actividades sospechosas que se han frustrado para proteger la seguridad y la estabilidad de Jordania", aseveró.



Entre los detenidos del sábado se encuentran Sharif Hasan bin Zaid, miembro de la familia real pero desconocido incluso para la prensa jordana, y Bassem Awadallah, exministro y exasesor del rey Abdalá.



El príncipe Hamzah es el hijo mayor del rey Husein y de la reina Noor, con quien el anterior monarca se casó en 1978 tras haberse divorciado de dos anteriores esposas y enviudado de una tercera.



Cuando Abdalá fue declarado rey a la muerte de Husein, en febrero de 1999, Hamzah fue nombrado príncipe heredero. Sin embargo, en noviembre de 2004, esa decisión fue revocada y fue

nombrado Abdalá II.