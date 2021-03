Covid Plus: así es el ‘wearable’ que detecta infectados asintomáticos de coronavirus

Por todos es sabido que uno de los grandes desafíos que nos ha traído la pandemia de coronavirus es el de intentar detener su expansión que es, con mucha diferencia, la gran culpable de la gravedad de la crisis que nos ha tocado vivir. Pero sobre todo, esa legión de personas que llevan el virus en su interior y que no tienen, aparentemente, ningún síntoma de estar padeciendo la enfermedad.

Covid Plus Prescreening Monitor. Tiger Tech.

Esos pacientes asintomáticos, que no dan muestras de ser portadores de la Covid-19, han sido los que, involuntariamente, han ayudado a la tremenda expansión del virus por todo el planeta y, por eso, se han convertido en objeto de estudio para intentar identificarlos de forma temprana. Antes de que puedan contagiar a grupos enteros de personas a su alrededor.

Aprendizaje profundo y muchos análisis

El resultado de ese intento es el desarrollo que ha llevado a cabo Tiger Tech. y que busca encontrar la manera de identificar de una forma "temprana, rápida y no invasiva" a esos infectados asintomáticos para detener la propagación del virus. El resultado de esos trabajos tiene el nombre de Covid Plus Prescreening Monitor y se trata de un accesorio que nos podemos colocar en un brazo para conocer si somos o no uno de esos casos que pasan desapercibidos para los servicios sanitarios.

Covid Plus Prescreening Monitor. Tiger Tech.

Este wearable basa toda su eficacia en el llamado deep learning (aprendizaje profundo) que se consigue tras monitorizar a miles de no infectados y enfermos de coronavirus de los que recaban datos buscando un patrón que defina quiénes son esos pacientes asintomáticos. El resultado es un producto que, según sus desarrolladores, "identifica de forma exitosa a las personas infectadas" que no presentan ningún tipo de síntomas exteriores.

Pero claro, que no existan síntomas no significa que no estemos infectados de Covid-19 y por eso este brazalete monitoriza una serie de constantes vitales del paciente durante un periodo que va de 3 a 5 minutos, y tras el que es capaz de confirmar positiva o negativamente si estamos infectados por el virus. Eso sí, desde la FDA norteamericana ya han avisado de que este dispositivo no puede tomarse como una alternativa válida a los test PCR o de antígenos.

Este Covid Plus Prescreening Monitor utiliza "cientos de biomarcadores únicos para encontrar patrones asociados con la COVID-19". Se trata, según la compañía, de un "proceso muy similar a los programas de reconocimiento de patrones faciales que se utilizan para desbloquear teléfonos". De esta forma, los resultados positivos o negativos "se basan en análisis estadísticos" que el dispositivo es capaz de analizar en función de la información recogida gracias a "miles de sujetos COVID y NO COVID".