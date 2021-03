Cómo atenuar el fondo de pantalla de tu iPhone cuando tienes el ‘modo oscuro’ activado

El modo oscuro del iPhone llegó en septiembre de 2019 gracias a iOS 13 y, a día de hoy, todavía seguimos esperando que algunas apps importantes tengan su versión adaptada. Aun así, existen muchas opciones que llegaron con este dark mode que siguen siendo unas completas desconocidas para el gran público, por lo que nunca esta de más recordarlas por si se ajustan a vuestras necesidades.

La que os traemos hoy es un pequeño control que Apple introdujo dentro de los "Ajustes" de iOS y que viene a atenuar el fondo de pantalla para que no moleste tanto cuando tenemos elementos justo por encima que podrían no verse de la mejor manera posible. Es una función que podríamos calificar como de ajuste fino y que no habréis echado de menos hasta ahora.

¿Cómo activamos esta función?

Para hacer este cambio tendremos que ir a un menú diferente al que utilizamos para poner y quitar el modo oscuro del teléfono. Así que nos vamos a los "Ajustes" del iPhone y descendemos hasta la opción de "Fondo de pantalla". Allí tendréis un esquema de cómo se ve la pantalla de inicio del smartphone actualmente y justo debajo la opción que necesitamos: "El aspecto oscuro atenúa el fondo de pantalla".

Atenuar el fondo de escritorio del iPhone.

Por defecto lo tendréis que tener desactivado así que procedemos a encenderlo a través del switch. Una vez completado, percibiréis cómo en condiciones de luz más bajas el fondo cambia su brillo de manera separada del resto de elementos de pantalla, como iconos de acceso a aplicaciones, videojuegos, etc. Es una forma de hacer más visibles cada área del OS cuando pueden producirse confusiones por culpa de ese modo oscuro de iOS.

Este control lo que hace es medir constantemente los niveles de luz exterior para calibrar cómo mostrarnos ese fondo de pantalla en cada momento. Si por lo que sea nos resulta molesto, o no nos acostumbramos a ese ir y venir de la intensidad, siempre podemos volver al mismo menú y desactivarlo. Dejarlo como estaba. Pero por experiencia propia podemos decirte que termina resultando muy útil y efectivo a la hora de separar mejor el fondo del primer plano de elementos. Apple, en esta función, nos recuerda que "el fondo de pantalla dinámico y la profundidad están desactivados en el modo de bajo consumo", que es el que se activa en el teléfono cuando la batería comienza a pedir árnica para que la enchufemos a un cargador.