Cuidado si usas Slack en estos móviles: cambia tu contraseña lo antes posible

Slack es una de las aplicaciones de chat más populares para trabajar, y eso sucedió mucho antes de que la nueva pandemia de coronavirus obligara a millones de personas a trabajar desde casa. El anuncio de compra Salesforce a principios de diciembre confirmó aún más la importancia de Slack como plataforma de trabajo.

Pero resulta que algo más comenzó a suceder en a mediados de diciembre. La versión de Android de la aplicación almacenaba las credenciales de inicio de sesión a simple vista, un riesgo de seguridad que podría exponer tu contraseña de Slack a cualquier otra aplicación del dispositivo.

Si tienes Slack en Android, cambia tu contraseña

Fue la desde el portal web tecnológico de Android Police donde se informó por primera vez del asunto. Un correo electrónico de Slack informaba a los usuarios de Android que era necesario cambiar la contraseña y les proporcionaba un "enlace grande que parecía fraudulento". El blog verificó con la empresa que el correo electrónico era original y la compañía confirmó que el correo electrónico no se trata de ninguna estafa estafa, sino de un aviso real de la compañía.

Si bien no hay indicios de que alguien haya abusado del error, que ahora está solucionado, todavía existe un riesgo teórico de que alguien haya podido acceder a tus datos de Slack. Es por eso que se recomienda cambiar la contraseña de la app de inmediato.

Slack explica en el correo electrónico que la aplicación introdujo un error en su app el 21 de diciembre de 2020, "esto provocó que algunas versiones de nuestra aplicación de Android registraran las credenciales de usuario de texto sin cifrar en su dispositivo".

Los usuarios de iPhone no se han visto infectados

Por otro lado, hay que señalar, que los usuarios de Slack para iPhone no se ven afectados, asumiendo que no han usado la aplicación de Android hasta que Slack solucionó el problema. Esto sucedió el 21 de enero, un día después de descubrir el problema. La plataforma eliminó la versión anterior de la aplicación, y la que podrías estar usando ahora (si has actualizado), ya no sufre el mismo error.

Slack también informa a los usuarios que deben eliminar manualmente los registros de sus dispositivos para que esas antiguas credenciales de inicio de sesión no permanezcan en el almacenamiento del teléfono. Para ellos hay que:

Ir a Configuración > Aplicaciones > Slack > Almacenamiento y luego Borrar datos o Almacenamiento.

De esta forma nos aseguraremos que no queda registro alguno de este problema.