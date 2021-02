WhatsApp recurre a un ‘estado’ para recordarnos sus medidas de privacidad

Solo hay que ver lo ocurrido tras el anuncio del pasado 6 de enero por parte de WhatsApp para comprender que los de Facebook son conscientes del error que han cometido, y que ha llevado a millones de usuarios a probar otras alternativas, como Telegram y Signal. Una migración que no sabemos si terminará por consumarse pero que ya ha modificado algunos comportamientos de la app de mensajería.

El primero de ello fue el aplazamiento de la fecha de entrada en vigor de las nuevas condiciones de uso, que obligan a los usuarios a aceptarlas o a renunciar a acceder a WhatsApp, con todo lo que eso conlleva tras años de chats, grupos y conversaciones con todo nuestro entorno. Así que, una vez que el plazo se ha extendido hasta mediados de mayo, toca dar por comenzada una campaña para convencer a los usuarios de que su privacidad no corre peligro.

Un 'estado' para blanquear el problema

Así las cosas, en las últimas horas WhatsApp se ha decidido a estrenar un 'estado' que podréis consultar en vuestra aplicación del móvil donde, a través de cuatro imágenes, los norteamericanos vuelven a incidir en sus mantras habituales: "Nuestro compromiso por tu privacidad se mantiene igual" y "WhatsApp no puede leer ni escuchar tus conversaciones personales ya que están cifradas de extremo a extremo".

Nuevo 'estado' de WhatsApp.

Este nuevo 'estado' ha venido para quedarse y tendrá la misión de ir informando a los usuarios de novedades o noticias que quieran que todos conozcamos de una manera mucho más directa, lo que es muy posible que de aquí a mayo adquiera un papel relevante en esa campaña que han iniciado los de Facebook para que, cuando llegue el momento, aceptemos esas nuevas condiciones del servicio.

Nuevo 'estado' de WhatsApp.

Sea como fuere, WhatsApp sigue haciendo hincapié en el hecho de que las comunicaciones están encriptadas de extremo a extremo pero ahí no radica el problema. Una cosa es que eso que decimos no se pueda interceptar mientras se envía de un punto a otro y otra, muy diferente, que ese texto, esa imagen, ese vídeo o esa nota de voz no sean accesibles una vez almacenados en nuestro smartphone. Es ahí, precisamente, donde surgen dudas, no solo con WhatsApp, sino con cualquier otra aplicación que pudiera tener la tentación de controlar nuestra actividad con el móvil. Sea como fuere, se avecinan meses muy movidos alrededor de la privacidad y la lucha que han iniciado empresas como Apple y Facebook.