Signal: podrás darte de alta en la ‘app’ sin necesidad de usar un número de teléfono

Signal se ha convertido en las últimas semanas en una de las aplicaciones de moda, gracias al traspiés cometido por WhatsApp alrededor de sus nuevas condiciones de uso. Un error que ha llevado a millones de usuarios a buscar una alternativa a la aplicación propiedad de Facebook y que ha convertido cada novedad que preparan en una noticia de interés mundial.

Además, Signal se está enfrentando en estos días, no solo al desafío de acoger a una buena cantidad de usuarios que huyen de WhatsApp, sino de responder ante una política de no intervención que sus fundadores quieren mantener contra viento y marea. A tanto llega esa convicción de dejar hacer, sin moderar y sin recabar un solo dato de sus usuarios, que pronto podremos tener una cuenta en la app sin necesidad de usar un elemento que suele ser condición sine qua non en todos sus competidores (incluso en la propia Signal ahora mismo).

¿Nuevas cuentas sin número de teléfono?

Efectivamente, Signal prepara la llegada en próximas actualizaciones de la posibilidad de dar de alta cuentas sin tener que ofrecer el número de teléfono, lo que agilizará muchísimo todo el proceso pero que, a su vez, levanta algunos recelos por parte de la comunidad, que podría ver cómo, ante la falta de un dato fiable al que agarrarse, algunos usuarios podrían aprovechar para crear perfiles falsos e, incluso, intentar suplantar a otras personas.

Signal para teléfonos móviles. Signal

Y es que si podemos crear cuentas en Signal sin necesidad de dar un solo dato real y verificable (un número de teléfono lo es), nadie temería porque le expulsaran de la aplicación ya que podría volver en cualquier momento camuflado bajo otro nombre, o alias, sin problemas. Pero en la mentalidad de su CEO, Moxie Marlinspike, no cabe otra posibilidad que la de desarrollar la plataforma con un claro enfoque de "no intervención" a la hora de moderar su contenido.

Por suerte, este tipo de aplicaciones dependen mucho del círculo de amistades que se forja cada usuario y de cómo utiliza los chats a la hora de relacionarse, por lo que en caso de llegar esta función, sería necesaria por nuestra parte una mayor atención a la hora de verificar, de alguna forma, que ese contacto que nos escribe es quien afirma ser, y no alguien que intenta suplantarlo. De lo que no parece haber dudas es de la obsesión de Signal por, como afirma su CEO, "disipar las preocupaciones de privacidad" de los usuarios con una app completamente libre de injerencias, rastreos y recopilación de datos.