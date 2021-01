Trucos Android: esta función te hará ahorrar almacenamiento en tu móvil

Una de las preocupaciones de los usuarios es el espacio en su smartphone. Es verdad que cada vez más fabricantes ofrecen más opciones para añadir más gigas al terminal, pero con más resolución en las cámaras y el espacio que ocupan las aplicaciones no es de extrañar que el espacio merme.

Hibernar aplicaciones Android Android

Borrar la caché

Borrar la caché de las aplicaciones es un proceso que solucionará la mayoría de problemas que tengas en Android o en algunas apps en concreto. La memoria caché es el área de almacenamiento temporal de un dispositivo que guarda algunos datos para acelerar la velocidad y el funcionamiento del móvil a no tener que almacenar los datos una y otra vez.

Para eliminar la caché de una app en específico basta con entrar en Ajustes > Aplicaciones > Manager/Gestor de Aplicaciones, seleccionar la que queramos, entrar en ella, buscar la opción Almacenamiento y ahí veremos la opción para borrar la caché. Si queremos ahorrar tiempo y borrar toda la caché de un tirón vamos a Ajustes > Almacenamiento y en Cached Data veremos la cantidad de megas que están consumiendo todas las apps y podremos borrarla.

Eliminar descargas antiguas

En la carpeta Descargas tienes un montón de cosas entre fotos, videos, documentos, etc. Si nunca has entrado en ella, échale un vistazo y puede que te sorprendas al ver cosas que o creías borradas o no deberían estar ahí. Busca en el móvil un icono llamado Mis Archivos, y luego buscar tanto Historial de Descargas como la carpeta Almacenamiento del Dispositivo.

Borra contenido no necesario

Si necesitas aún más espacio, otra opción es eliminar fotos y vídeos que no necesites, Revisa la galería, sobre todo si tu móvil es capaz de hacer fotos de gran calidad que acaban pesando 10MB cada una. Revisa la galería de videos, limpia historiales de Internet en todos los navegadores que tengas.

Desinstalar apps que no utilices

Tener un sistema que reduzca el espacio de las aplicaciones sin que las desinstales es interesante, aunque hasta cierto punto. Al fin y al cabo, lo más óptimo es quitarlas de golpe ya que así ahorrarás espacio de verdad.