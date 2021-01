Google prepara una función que permitirá ‘hibernar’ las aplicaciones

Hay ocasiones en las que nuestro smartphone está, literalmente, a reventar. Entre las fotos, los vídeos, los juegos que ocupan varios gigas y las demás apps, apenas tenemos espacio para que el teléfono funcione de una manera rápida y ágil, por lo que no nos queda otra que comenzar a eliminar cosas. Tirar lastre por la borda para no encontrarnos con un mensaje de error avisándonos de que ya no es posible descargar más mensajes de WhatsApp, por ejemplo.

Android, como tal, no tiene una herramienta para realizar esta labor de forma automática por lo que cualquier proceso es manual y periódico, es decir, que cada pocas semanas o meses tenemos que detenernos a hacer la limpieza que necesita nuestro terminal. ¿Pero qué os parecería que el propio sistema operativo fuera capaz de gestionar algo así de forma automática?

Google lo llama hibernación

Esa función es la que están preparando los de Mountain View para su próximo Android 12 que se publicará en otoño aunque, si los planes no cambian demasiado, para una futurible edición virtual de su Google I/O podríamos verla ya en funcionamiento. Esencialmente, y tal y como descubren los compañeros de XDA-Developers, se trataría de una función que podríamos tener activa en el teléfono y dejarla a ella que trabaje sola.

Si tenéis iPhone, iOS cuenta con algo parecido que se llama "Quitar apps no usadas", y que consiste en que cuando el teléfono se comienza a quedar sin espacio, si comprueba que hay aplicaciones que utilizamos poco, las elimina del dispositivo para liberar megas (o gigas), dejando sus configuraciones, presets e icono de acceso tal cual con el objetivo de que, al pulsar sobre él, se descargue y podamos utilizarla como si nada.

Si Android se mira en esa función, la hibernación consistiría precisamente en eso: o bien un proceso de desinstalación que no parecería tal a ojos del usuario, o bien algún sistema de compresión que ayudara a liberar almacenamiento de forma temporal para que el smartphone pueda seguir trabajando sin problemas. En todos los casos, a la hora de restaurar toda esa información, tendríamos la misma experiencia de uso que si no se hubiera borrado jamás de la memoria del teléfono.

La descripción que hace Google de esta función es que "administra el estado de hibernación de la aplicación [...] lo que significa que no se están utilizando activamente y se pueden optimizar para el almacenamiento". De todas formas, esperaremos a ver en qué consiste realmente y cómo consigue su objetivo de mantener mucho más ligero el peso de lo que guardamos en el móvil.