Cómo seguir la Cabalgata de Reyes Magos por Televisión

La Cabalgata de los Reyes Magos está a la vuelta de la esquina. En pocas horas los más pequeños de la casa estarán más nerviosos que nunca ante la inminente llegad de Melchor, Gaspar y Baltasar. El problema es que no se podrá ver en directo.

Más que nada porque, debido a la crisis del coronavirus, se han endurecido las medidas para luchar contra esta pandemia, y por este motivo la Cabalgata de los Reyes Magos 2021 no será como las anteriores.

Es cierto que no podrás verla en directo, pero sí que podrás seguir la Cabalgata de los Reyes Magos por televisión. Veamos las diferentes opciones a tener en cuenta.

Dónde ver la Cabalgata de los Reyes Magos por televisión

ampliar foto Cabalgata de los Reyes Magos Wikimedia Commons

Para empezar, la 1 realizará un especial dentro de su programa “España Directo” desde las 20:00 horas para ir conectando con diferentes puntos de España donde los Reyes Magos irán desfilando cargados hasta los topes con los mejores regalos.

En el caso de Barcelona, la Cabalgata de Reyes Magos dará su particular pistoletazo de salida a las 19:30 en el puerto de la Ciudad Condal. Un acto que será retransmitido en directo a través de TV3 para que no pierdas detalle.

Si vives en Extremadura, podrás seguir la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar a través de la televisión local. También se podrá seguir a través del siguiente enlace.

Algo parecido pasará en Madrid, ya que la cadena autonómica Telemadrid será la encargada de mostrar todos los detalles del paso de Melchor, Gaspar y Baltasar por la capital de España. Eso sí, no habrá cabalgata por los distritos, sino que habrá un pequeño acto de recibimiento a Sus Majestades.

Si vives en Andalucía, que sepas que la Cabalgata de los Reyes Magos podrá seguirse en directo a través de Canal Sur, que hará conexiones por varios puntos de esta comunidad autónoma para que no perdamos detalle.

En el caso de Cantabria, se esperaba una cancelación total del evento, pero los niños no se van a quedar sin Cabalgata. Así que, aunque no se sabe si se retransmitirá por los canales autonómicos, los más pequeños y no tan pequeños podrán disfrutar visitando a los Reyes Magos en los diferentes pabellones habilitados para ello hasta las 21:00 horas.

Castilla-León también tendrá su particular Cabalgata de los Reyes Magos, pero en este caso solo se retransmitirá su llegada a Salamanca a través del canal autonómico 8.

Lo mismo pasará en islas Baleares, donde habrá un evento privado que se podrá seguir por la cadena autonómica IB3 para los habitantes de Mallorca. En el caso de Ibiza, los Reyes Magos se pasearán con un descapotable para que todos puedan disfrutar de su llegada.