¿Qué gadgets han sido los más deseados en 2020? El iPhone 11 lidera la lista

La tecnología avanza y no sólo de smartphones vive la industria, y es que el mercado de la electrónica de consumo ha aprovechado el tirón de la conectividad total y el Internet de las Cosas para acercarnos cada vez más tipos de dispositivos para cubrir cada vez más necesidades tanto en casa como fuera de ella.

¿Aún no sabes qué comprar estas Navidades? No desesperes. Para que este 2020 no se te atraganten las compras navideñas, te contamos cuáles serán los 10 regalos más deseados este año.

Este 2020 se ha buscado de todo debido a la pandemia, smartphones, juguetes sexuales, videojuegos y zapatillas deportivas. Un año marcado por el Covid-19 y todo lo negativo (y en algunos casos positivo) que ha traído. Un 2020 en el que lo más demandado no han sido productos ‘trending topic’ como las mascarillas -¿recordáis cuando eran imposibles de conseguir en farmacias?-, los geles hidroalcohólicos o el papel del wáter. Han sido el iPhone y el Satisfyer.

Gadgets más buscados en 2020 Idealo

¿Qué productos han sido los más buscados en este 2020?

El comparador idealo.es, que analiza más de 50.000 tiendas online y 350 millones de ofertas, ha elaborado un listado de los artículos que más se han buscado en el ejercicio y que depara algunas sorpresas. Y según el baremo del CIS, el 23 % de los españoles ha aumentado sus compras online durante la pandemia.

Este 2020,El ganador absoluto fue el iPhone 11. El dispositivo de Apple fue el que más consultaron los usuarios de la plataforma. No fue el único gadget de la manzana en la lista, ya que el iPad de 2019 también se aupó como el sexto producto más demandado a través de idealo. Seguido del smartphone de Apple están las zapatillas deportivas Nike Blazer Mid ‘77 VIntage, y la consola Nintendo Switch en tercer puesto del podio.

Top 10 productos más demandados 2020