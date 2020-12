Google Drive, Docs y Hojas de cálculo actualizan su sistema de comentarios en iOS

Llevamos ya algunos días en los que la actualidad de Google no para, con pequeñas actualizaciones que van mejorando la suite completa de ofimática. Y si hace unos días os contábamos la llegada de un mejor editor de PDF a Docs, ahora le toca el turno a una parte que no tiene que ver con la redacción y creación de contenidos pero sí con todo lo que tiene afecta al aspecto colaborativo entre miembros de un mismo equipo, departamento, empresa o clase.

Dejar comentarios en textos, hojas de cálculo o presentaciones compartidas entre miembros de un mismo departamento es algo habitual en estos tiempos de teletrabajo donde no podemos ir a la oficina y todo se realiza de forma telemática. Y es cierto que en este punto Google tenía mucho que mejorar, permitiendo que la conversación sea mucho más ágil y, sobre todo, eficaz.

Comentarios mucho más útiles

Ha sido la propia Google la que ha anunciado la llegada de estos cambios al motor de comentarios y apuntes en los archivos colaborativos de Drive, Docs, Hojas de cálculo y Presentaciones, donde el interfaz ha sido afinado para dar cabida a funciones que no existían. Es el caso de las menciones a otros usuarios, así como una organización mucho más sensata de las conversaciones gracias a un apartado específico para gestionarlas.

Viejos frente a nuevos comentarios en Workspace de Google. Google

Con el nuevo update, cada comentario que leamos será mucho más sencillo de entender dentro del contexto de la conversación. Ya no aparecerá como un simple bocadillo con algo escrito en su interior, y que no sabemos de dónde viene, sino que todo el hilo mantendrá la coherencia para conocer a qué y a quién se refiere. A esto último, precisamente, ayudará la función de mencionar a otros usuarios escribiendo "@" y a continuación el nombre, para que no existan dudas de a quién va dirigido ese comentario, consejo o corrección.

Todas estas funciones ya estaban disponibles en las versiones de Android y es ahora cuando los usuarios de iOS podrán disfrutarlas tanto en iPhone como en iPad, ya sea accediendo a los documentos a través de Google Drive o por cada una de las propias apps de la suite ofimática de los norteamericanos. Por cierto, y como siempre ocurre con estas mejoras, irán llegando progresivamente a lo largo de los próximos días en un proceso de propagación que en el caso de los de Mountain View, suele alargarse dos semanas para todas las cuentas activas de Workspace.