El asistente de Google ya te deja programar cuándo encender las luces

Venga, no nos digáis que no os ha ocurrido. Una de las primeras cosas que hace ese amigo que acaba de comprar bombillas inteligentes es hacernos una demostración de lo automatizada que tiene su casa, por lo que nos muestra cómo es capaz de controlar la iluminación con órdenes de voz: "Ok Google, enciende las luces de la cocina", o una más divertida, "Ok Google, pon la luz de la cocina morada".

Sin duda, la llegada de estos asistentes virtuales ha cambiado por completo la forma de relacionarnos con nuestra propia casa y esa revolución no ha hecho más que empezar. Ahora bien, todavía le queda bastante camino y en ese punto, Google ha iniciado un camino con su última actualización realmente interesante: el de programar cualquier tarea de la casa para no tener que estar diciendo nosotros en qué momento encender o apagar las luces, subir o bajar la persiana, etc.

Llega la programación de las tareas

Aunque hemos hecho el ejemplo de la iluminación y las bombillas, en realidad esta nueva función del asistente de Google toca a cualquiera de las que podemos controlar a través de órdenes de voz, de tal forma que podremos configurar una acción simplemente indicando los datos sobre el instante de comienzo y su duración (que es prácticamente decirle cuándo queremos que comience y termine).

Asistente de Google y dispositivos compatibles. Google

Según ha informado la propia Google a través de una publicación en su blog oficial, "la función de Acciones programadas permite a los usuarios programar convenientemente un comando de casa inteligente para que se active en un momento posterior". La ventaja de esta nueva función es que no será necesario que el fabricante de la bombilla (o el enchufe, el aspersor, las persianas, etc.) modifique nada, porque es responsabilidad del asistente guardar la orden para ponerla en marcha a la hora acordada.

Para realizar tareas programadas que se vayan a iniciar próximamente, los usuarios pueden utilizar frases del estilo:

"Ok Google, enciende las luces en cinco minutos"

"Ok Google, enciende las luces a las 7AM"

Si esas acciones no queremos que se inicien en los próximos minutos y horas, podemos decirle a Google Home que guarde la orden para otros días, eso sí, indicando necesariamente la hora de comienzo o nos devolverá un error. Los comandos necesarios serán del tipo:

"Ok Google, enciende mi cafetera mañana a las 8AM"

"Ok Google, enciende mi aspersor en una semana a las 5PM"

Del mismo modo que podemos activar esa programación fácilmente, será posible cancelarla en cualquier momento para que el asistente no haga nada. Para esos casos, tendréis que utilizar órdenes del tipo: