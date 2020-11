¿Han pasado el iPhone 12 Pro Max y iPhone 12 Mini las pruebas de resistencia?

Acaba de salir al mercado hace escasos días el esperado iPhone 12 Pro Max y iPhone 12 Mini y, por supuesto, varios creadores de contenido como es habitual no han tardado en realizar pruebas de resistencia al terminal más deseado para comprobar la durabilidad de su más que anunciada protección Ceramic Shield.Es el caso del conocido YouTuber JerryRigEverything, quien ha querido demostrar mediante distintas pruebas que puede aguantar el dispositivo de Apple, ya sea ante arañazos o quemaduras.

Pruebas de resistencia: cúter y mechero

Siempre que un usuario adquiere un dispositivo de Apple, piensa que este será un dispositivo que tanto en software cómo en hardware estará a la altura durante varios años. Ahora la compañía de Cupertino anunció en la presentación del nuevo iPhone, que el terminal traerá consigo la tecnología Ceramic Shield, que será hasta cuatro veces más resistente que sus antecesores.

Si observamos el video publicado por JerryRigEverything en el que enfrenta a un iPhone 12 Pro Max vs iPhone Mini, cuando inicia la prueba de resistencia nos damos cuenta de que los terminales de la empresa tecnológica de la manzana cumplen cuando se le acerca la llama de un mechero, aunque por otra parte sufre ante los arañazos hechos con un cúter o un punzón a partir del nivel 6.

¿Se dobla como algunos de sus antecesores? “El bendtest”

En el video también se observa como los terminales aguanta bien ante los desperfectos realizados con un punzón o una moneda. Hay que indicar que en esta ocasión no se comprueba la durabilidad frente a una caída contra el suelo.

Para concluir la prueba, somete al iPhone 12 Pro Max y iPhone Mini al famoso bendtest, esta prueba consiste en doblar el dispositivo por la mitad hasta partirlo en dos. En este caso, el iPhone demuestra estar a la altura y se ve como han aprendido de años anteriores, ya que no se inmuta en ningún momento de este tormento final.

Si lo quieres cuidar, protégelo

Por mucho que las marcas se esfuercen en vendernos nuevas tecnologías de resistencia, es algo que por mucho que queramos a día de hoy no se puede evitar al 100%, si no proteges tu smartphone con una funda y un cristal templado (incluso en las cámaras), nadie te asegura que no vaya a producir algún desperfecto.