Cómo limitar la búsqueda de Google Maps a tus restaurantes favoritos

La pandemia nos ha obligado a tener que agudizar el ingenio para buscar sitios en los que ir a comer, ya que las limitaciones de aforo han cambiado el panorama de los establecimientos que hay abiertos y los que no. Por lo que buscar alternativas se ha vuelto más que necesario cuando queremos cambiar de local, pero no de tipo de comida, precio del menú, etc.

Y para eso tenemos varias opciones. La más común es ir al buscador y escribir de forma genérica qué tipo de establecimientos hay en un determinado pueblo o ciudad, lo que nos devuelve una retahíla de alternativas que no tiene mucho que ver con lo que queremos encontrar. Así que lo mejor es ir a Google Maps y escarbar entre las muchas opciones que nos permite calibrar para encontrar rápidamente lo que queremos.

Precio, tipo de comida y mucho más...

Aunque solemos creer que Google Maps solo aprende con nosotros, lo cierto es que de vez en cuando necesita una pequeña ayudita para que esos resultados que le pedimos sean lo más parecidos posible a lo que queremos. Y cuando hablamos de restaurantes (o cualquier otro negocio de ese tipo), es mejor ponernos nosotros al mando y decirle exactamente qué es lo que queremos.

Afinar las búsquedas con Google Maps.

Así que para ver los restaurantes que se ciñen a nuestros gustos y que cumplan con el requisito de estar cerca de nosotros, vamos a ir a Google Maps para indicarle todo lo que necesitamos. Abrimos la app en iOS o Android y, bajo la caja de búsqueda, pulsamos sobre la opción "Más" que veréis a la derecha de todas las sugerencias.

Una vez que tocamos ahí iremos a un listado con todos los tipos de negocios de comida y bebida así como un desglose por tipos. Nosotros, como queremos comer sentados, pulsamos sobre los restaurantes. Ahora iremos a otra pantalla que es la que marca exactamente lo que estamos buscando, a través de una serie de criterios que afinarán los resultados dentro de un menú que podéis ver en la pantalla que tenéis más a la derecha.

Es por eso que podemos limitar el precio por menú, o las opiniones, dejando las más positivas, y filtrando los resultados a criterios de horario de apertura o distancia a la que nos encontremos de ellos. Así podremos disfrutar de una alternativa rápida sin demasiadas complicaciones si, como antes os decíamos, vuestra primera opción no abre por la pandemia o está lleno por la reducción de los aforos.